L’Équipe de France débute ses JO de Paris 2024 avec des rêves de médaille plein la tête mais aussi pas mal d’incertitudes quant à son vrai niveau. Les Bleus peuvent-ils aller loin dans ce tournoi olympique à domicile ?

Le passé aux JO et la dynamique du moment

Jamais médaillée d’or aux Jeux olympiques, la France a néanmoins plusieurs fois touché du bout du doigt la première place. À trois reprises (1948, 2000, 2020), les tricolores sont allés jusqu’en Finales, perdant à chaque fois contre Team USA. Les Bleus débutent même leurs JO avec l’étiquette de vice-champion olympique puisque la bande à Vincent Collet était en finale au Japon lors de la dernière édition.

Si le passé récent de l’Équipe de France aux JO peut donner le sourire, la dynamique de ces derniers mois est moins réjouissante. La faute notamment à une Coupe du Monde 2023 totalement ratée, dans un groupe qui était pourtant prenable. L’arrivée du prodige Victor Wembanyama en sélection et l’éclosion de plusieurs jeunes donnent néanmoins un souffle nouveau à l’équipe. Ce mix entre vétérans et jeunesse dorée sera-t-il suffisant pour aller loin dans la compétition ? Ça..

Le roster

Andrew Albicy

Frank Ntilikina

Matthew Strazel

Nicolas Batum

Isaïa Cordinier

Bilal Coulibaly

Nando De Colo

Evan Fournier

Rudy Gobert

Mathias Lessort

Victor Wembanyama

Guerschon Yabusele

Comme dit un peu plus haut, cet effectif des Bleus se veut un mélange entre expérience et jeunes pousses survitaminées. Victor Wembanyama sera évidemment au centre des projecteurs après sa saison rookie XXL chez les Spurs. Son entente avec Rudy Gobert sous les panneaux constituera l’une des forces des Bleus durant la compétition, avec Mathias Lessort et Guerschon Yabusele pour apporter un peu de folie en sortie de banc. Sur les extérieurs, c’est (beaucoup) plus incertain. Matthew Strazel et Bilal Coulibaly apportent un peu de fraicheur et de culot et Vincent Collet a renforcé ses lignes arrières avec des profils défensifs. À l’inverse, c’est en attaque que ça pourrait être compliqué avec peu de vraies menaces offensives sur les postes extérieurs, hormis un Evan Fournier qui arrive avec peu de rythme et de confiance et un Nando De Colo qui n’est plus tout jeune. La qualité du jeu déployée durant la préparation a plus inquiété qu’autre chose. Cette compétition marquera aussi la fin de carrière internationale de Nicolas Batum, capitaine courage de cette sélection.

Le joueur à suivre : Victor Wembanyama

Qui d’autre que Wemby pour attirer tous les projecteurs de la ville lumière ? La perle des San Antonio Spurs a montré dès le début de la préparation qu’il n’avait pas peur d’assumer des grosses responsabilités et le jeu FIBA lui va déjà comme un gant. Si les perfs de Wembanyama peuvent tirer la France vers le haut, il faudra néanmoins lui offrir du soutien car aussi talentueux soit-il, Wemby reste un joueur de tout juste 20 ans, qui joue sa première compétition internationale. Attention de ne pas lui brûler les ailes en lui demandant de jouer les sauveurs si tôt dans sa carrière.

L’Équipe de France peut-elle rêver d’un podium à domicile ?

Dans l’idéal de chaque fan français, les Bleus seraient titrés le 10 août prochain à Paris. Le fait de jouer à domicile, l’émergence d’un talent générationnel comme Victor Wembanyama, avec un groupe déjà assez solide, la France a des arguments bien sûr. Pour autant, les matchs de préparation (2 victoires pour 4 défaites) et le dernier revers en date contre l’Australie ont montré tout le boulot qu’il reste à accomplir pour cette équipe. Les vétérans n’arrivent pas dans la forme de leur vie, les ballons perdus sont un problème toujours pas réglé et la création offensive reste assez (trop) limitée. Il y a aussi du positif avec un secteur intérieur blindé et une défense qui a retrouvé des couleurs.

Pour se sortir de la phase de groupe, cela devrait suffire mais face à des équipes comme le Canada, Team USA ou encore la Serbie (qui a battu la France en amical), cela pourrait être très problématique. Reste que la France est de tout temps une équipe qui aime bien faire tomber les gros et qui peut se sublimer sur une rencontre. Si l’or semble un objectif (trop) ambitieux, une autre médaille reste envisageable, à condition de vraiment mettre le bleu de chauffe et d’aller tous ensemble dans la boue dès le jour 1.

Le programme complet

France – Brésil (27 juillet – 17h15)

– Brésil (27 juillet – 17h15) France – Japon (30 juillet – 17h15)

– Japon (30 juillet – 17h15) France – Allemagne (2 août – 21h)

L’Équipe de France débute ses JO à domicile avec l’espoir d’aller chercher une nouvelle médaille olympique, peu importe la couleur. Le talent de Victor Wembanyama, des jeunes qui poussent les vétérans à tout donner et une défense de fer, voilà les ingrédients qui permettront aux Bleus de rêver grand d’ici au 10 août.