Il avait annoncé en vidéo rejoindre l’équipe de Poissy Basket en tant qu’ambassadeur et membre du comité directeur au mois de janvier, Kevin Séraphin va passer à l’étape supérieure puisqu’il a été nommé manager général de l’équipe des Yvelines.

— POISSY BASKET (@PoissyBasket) January 15, 2024

Après avoir occupé la position de manager général lors de son passage à Massy il y a quelques années, où il avait surtout aidé au niveau du recrutement, Kevin Séraphin va désormais exercer dans la troisième division française. Après son repêchage en Nationale 1, l’équipe du Poissy Basket va bel et bien rester une année supplémentaire en N1 malgré sa fin de saison très compliquée où elle a enchaîné cinq défaites de rang dans des matchs à forts enjeux. Dans le 78, Séraphin va avoir un rôle plus étendu qu’à Massy. Au programme, de l’entraînement individuel avec certains joueurs et de la recherche de sponsors en plus d’un rôle important dans le recrutement. Au micro de Let’s Go Metz, il a été clair sur les ambitions du club : retourner en Pro B, division que le club avait quittée après un court passage entre 1994 et 2001.

Avec 437 matchs de NBA, l’ancien de Cholet est l’un des joueurs français les plus expérimentés dans la Grande Ligue. Nul doute que son vécu et sa connaissance du basket seront de belles valeurs ajoutées au projet du Poissy Basket Association. A 34 ans, après avoir pris sa retraite en 2019 suite à une ultime saison au FC Barcelone, Kevin Seraphin a pu faire un peu de politique lors des élections législatives en Guyane et a même porté la flamme olympique. Désormais, l’ancien pivot des Wizards s’est trouvé un bon challenge dans le milieu du basketball français et va pouvoir travailler au quotidien pour atteindre de nouveaux objectifs.