Pour son deuxième match de Summer League avec le Orlando Magic, Théo Maledon a été très en vue. Meilleur scoreur de son équipe avec 20 points, le Français a allié propreté au tir et jolis caviars sur le parquet.

La première sortie avait été plutôt discrète avec un temps de jeu réduit, la deuxième a été bien plus clinquante. En seulement 24 minutes en sortie de banc, Théo Maledon a rappelé son nom aux fans américains qui l’avaient peut-être oublié.

20 points à 6/10 au tir dont 2/4 à 3-points – chacun en transition – le tir était calibré et la confiance intacte. L’agressivité des pénétrations au cercle était parfaite, les petits dribbles pour se défaire de son adversaire direct aussi, le Français a donné l’impression d’être le vieux briscard du coin qui sait ce qu’il fait sur toutes les actions ou presque. Confiance totale, basket champagne.

Si on ajoute 6 caviars et 4 rebonds à la performance, on obtient du vintage Théo Maledon qui pousse les Brooklyn Nets d’un Jalen Wilson en feu total jusqu’en prolongations. Le Magic s’incline finalement sur le dernier panier, mais le Frenchie n’a pas à rougir de ce qu’il a proposé.

Theo Maledon vs. BKN:

20 PTS

6 AST

4 REB

60% FG

24 MIN off the bench

July 19, 2024

Cette équipe de Summer League du Magic version 2024 ne restera peut-être pas dans l’histoire du basketball, mais le capital sympa est assez élevé. Au-delà de nos chouchous Jarrett Culver ou Xavier Moon, mention spéciale à Trevon Scott (à 3 lettres d’être rappeur) mais surtout à l’inimitable Jay Huff. Le patron de ce média, reconnaissable entre mille avec la forme de son visage et sa petite barbe, a dominé comme jamais dans la courte défaite face aux Nets : 20 points, 3 rebonds, 2 passes et 3 contres, à l’aise même loin des poufs et du canapé.

Théo Maledon et Jay Huff co-MVP d’une rencontre perdue en Summer League, ça c’est du duo. Dommage que Jalen Wilson était beaucoup trop fort en face.