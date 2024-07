Dans la suite de la préparation de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques, Victor Wembanyama et ses coéquipiers reçoivent le Canada ce soir à Orléans, à 21h. Après un match d’entraînement à huis-clos mercredi dernier, les Bleus ont l’occasion de rassurer, huit jours avant le match d’ouverture face au Brésil.

L’équipe de France a plus d’une raison de prendre ce match très au sérieux.

D’abord, la dynamique sportive n’est pas idéale à une petite semaine du début des Jeux Olympiques. L’Allemagne (65-70) puis la Serbie (67-79) se sont imposées lors des deux derniers matchs de préparation des Bleus, qui éviteraient bien une vilaine passe de trois. Pour la confiance, comme pour des premières indications vis-à-vis des rapports de force, une victoire serait plus que bienvenue.

Ensuite, et les joueurs de l’EDF présents ce jour-là l’ont certainement encore en tête, le dernier match entre la France et le Canada est une immense claque que l’on souhaiterait oublier. L’été dernier, pour leur entrée en Coupe du monde, le pays du sirop d’érable avait É-TRI-LLÉ les Bleus dans un match qui avait tourné à la fessée. Score final 95-65, une humiliation annonciatrice de la couleur du tournoi français. Mais alors que Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers débarquent dans le Loiret ce vendredi, pas question de perdre de 45. Non mais.

Dans le contenu, l’objectif du match de ce vendredi soir est double. D’abord, confirmer les magnifiques séquences défensives observées dans les premiers matchs de préparation. Sans pivot ultra dominant en face – no disrespect à Kelly Olynyk – la paire Victor Wembanyama – Rudy Gobert doit parvenir à fermer la raquette à double tour.

Ensuite, c’est surtout la fluidité de l’animation offensive qui retiendra l’attention des observateurs, futurs adversaires olympiques inclus. Face à la Serbie, les pertes de balles et l’incapacité à être créatif en attaque avaient sauté aux yeux, avec notamment une période de cinq minutes sans marquer le moindre point. L’équipe de France a des outils pour faire un carnage offensif, il s’agit désormais de parvenir à les utiliser. Deux matchs consécutifs sous les 67 points marqués, c’est déjà trop.

Il y a deux jours, Français et Canadiens se sont livrés à un scrimmage – match d’entraînement – à huis-clos, dont rien n’a fuité ou presque si ce n’est une petite minute de highlights. Mais quand on voit ce dont sont capables certains de nos joueurs préférés, ça ne peut nous donner que l’eau à la bouche.

Un scrimmage de qualité face au Canada ⚔️

Rendez-vous vendredi pour le 5e match de préparation des Bleus 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O4vwFKPyH6

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 17, 2024

Laver l’affront de la claque monumentale de l’été dernier, se mettre en rythme offensivement et éviter trois cagades de suite avant nos JO à domicile. Les missions du jour sont claires. Messieurs, en piste.