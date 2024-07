Après un début de Summer League très compliqué, Bronny James a sorti la tête de l’eau avec deux performances encourageantes, en particulier cette nuit contre Cleveland. De quoi taper dans l’œil du joueur du Thunder Chet Holmgren.

“On aurait dit un pro.”

Voilà ce qu’a tweeté Chet Holmgren sous un post revenant sur la performance de Bronny James cette nuit : 13 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres pour le fiston James face aux Cavs, à 5/10 au tir en 25 minutes. C’est probablement le meilleur match de James Jr. en quatre sorties de Summer League, confirmant ainsi sa performance précédente face aux Hawks (12 points en 24 minutes).

Looked like a pro

— chet holmgren (@ChetHolmgren) July 19, 2024

Si Holmgren a kiffé la perf’ de Bronny, ses mots n’ont pas été choisis au hasard. On rappelle qu’il y a quelques jours, un certain Jaylen Brown avait exprimé ses doutes sur les capacités du fils James à jouer au plus haut niveau : “I don’t think Bronny is a pro” avait déclaré le dernier MVP des Finales (avant d’adapter son discours).

Pro ou pas, il est clair que Bronny James monte en puissance en cette deuxième partie de Summer League. De quoi faire taire un peu les critiques, qui soulignaient son faible niveau alors qu’on parle d’un 55e choix de draft…