L’Équipe de France féminine joue ce soir à Reims, face au Japon (19h). Il s’agit du dernier bloc de la préparation des Bleues avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Face à une équipe qui a eu raison de la formation tricolore en demi-finale des JO de Tokyo, l’objectif est d’achever le travail de mise en place, tout en remportant un succès important pour la confiance du groupe.

Les informations pratico-pratiques :

France – Japon

Lieu : Reims Arena

Heure : 19h

Diffusion TV : oui, sur la Chaîne l’Équipe (21)

Ce que les Bleues ont montré contre la Serbie est révélateur de leur état de préparation pour les Jeux : les filles de Jean-Aimé Toupane ont alterné entre le bon, l’excellent et le moyen (qui peut aller jusqu’au mauvais sur certaines séquences). Un jeu à plusieurs vitesses, qu’il faut désormais être capable de poser sur un rythme constant en terme de performance. Oui, le basket est un sport humain, qui dépend beaucoup des formes individuelles. Ici, on croit fortement à la résilience de ce groupe. Et en sa capacité à surmonter les temps faibles pour les bonifier par la suite.

L’adversaire ? Le Japon. Un test intéressant à plusieurs égards : le premier, c’est tout simplement qu’il s’agit d’une équipe que les Bleues n’ont pas vaincu en 2021. Le second, c’est qu’à l’exception de Stephanie Mawuli, qui joue en Espagne (Estudiantes), aucune des membres de la formation nippone ne joue ailleurs qu’au pays du soleil levant. On ne parlera pas de découverte pour nos tricolores, mais l’application d’un jeu peu connu contre la France n’est qu’un challenge de plus, une vraie mise en condition.

Ce que l’on attend du match, en bref