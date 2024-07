Russell Westbrook a été transféré au Jazz par les Clippers, et il va être immédiatement coupé par la franchise de Salt Lake City pour ensuite rejoindre les Nuggets. Petite bombe, mais bombe quand même !

C’est la deuxième fois que le Brodie va “jouer” à Utah. Déjà en 2023, il avait été transféré puis coupé par le Jazz pour ensuite signer chez les Clippers. Toutefois, depuis plusieurs semaines, la franchise et le joueur cherchaient un moyen de se séparer bien que Russ ait activé sa player option à hauteur de 4 millions de dollars, et il est finalement intervenu grâce à un sign and trade pour faire venir Kris Dunn dans la Cité des Anges pour 3 ans et 17 millions de dollars.

Westbrook is expected to agree on a contract buyout with the Jazz, clearing the way for him to eventually join the Denver Nuggets after clearing waivers, sources tell ESPN. https://t.co/ld4gsMPUhl

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2024

Un choix de Draft au second tour et de l’argent arrivent également chez les Clippers, qui récupèrent en plus un solide défenseur sur les lignes arrières qu’ils pistaient depuis quelques temps déjà. Après que le Jazz ait libéré Russell Westbrook de son contrat, ce dernier devrait s’engager avec les Nuggets, eux qui cherchaient désespérément un meneur pour épauler Jamal Murray viennent donc d’en trouver un, et non des moindres. Depuis le transfert de Reggie Jackson aux Hornets et la signature de Kentavious Caldwell-Pope au Magic, les lignes arrières étaient en effet assez vides à la Mile High City.

Si Russell Westbrook n’est plus le joueur qu’il a été par le passé avec des stats de 11,1 points et 4,5 passes de moyenne, qui sont ses plus faibles standards en carrière, Donatello saura forcément rendre de fiers services à cette franchise toujours aussi ambitieuse. Tandis que Kris Dunn confirme qu’il est bien de retour en NBA, dans un rôle de pitbull qui lui sied à merveille.

Source texte : ESPN