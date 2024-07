Ultra favorites d’une compétition dont elles ont remporté les sept dernières éditions, les Américaines se rendent en territoire francilien avec des projets clairs, ce sont des projets de médaille d’or. Armée d’une équipe de championnes comme on en a rarement vu, la version féminine de Team USA peut se targuer d’être attendue à un niveau de domination encore plus important que celui de son homologue masculin.

Le passé aux JO et la dynamique du moment

Alors pour le passé aux Jeux olympiques, Team USA, chez les filles, c’est onze médailles en onze participations, neuf médailles d’or et un bilan de 71 victoires en 74 rencontres. Bon. On va dire que c’est pas trop mal. La supra domination américaine au basketball est encore plus pérenne chez les femmes que chez les hommes, c’est indéniable. Dans une épreuve qu’elles ont historiquement dominée, les américaines se pointent à Paname armées d’un roster expérimenté mais qui ne se connaît pas si bien pour autant.

En dehors d’un match face à la sélection All-Star de la WNBA, les joueuses de Team USA n’ont pour l’instant disputé aucun match de préparation ensemble. Zéro, nada, que dalle, nothing. Il y a tout de même un match prévu face à l’Allemagne ce soir, et bien sûr, la supériorité individuelle des joueuses américaines devrait largement compenser ce manque d’expérience collectif. Mais tout de même, on se dit qu’un petit manque d’entente et de cohésion pourrait résulter en quelques séquences un peu confuses pour les Américaines à Paris. Et elles le savent. La moindre victoire un peu accrochée, le moindre quart temps non remporté fera office de petit scandale au pays. Communication efficace, rotations intelligentes et prises d’informations constantes seront les clés de la réussite pour des Jeux olympiques satisfaisants de Team USA.

Le roster

Napheesa Collier

Kahleah Cooper

Chelsea Gray

Brittney Griner

Sabrina Ionescu

Jewell Loyd

Kelsey Plum

Breanna Stewart

Diana Taurasi

Alyssa Thomas

A’ja Wilson

Jackie Young

Sept des douze filles présentes à Tokyo en 2021 ont été appelées à nouveau dans l’effectif de Paris. Kahleah Cooper, Sabrina Ionescu et Jackie Young font leurs grands débuts en tant qu’olympiennes, tandis que Kelsey Plum et Jackie Young ont troqué leur place dans l’équipe de 3×3 de Team USA pour un spot avec les grandes du 5×5. Cela nous donne un effectif un peu vieillissant mais intouchable pour ce qui est de l’expérience. On notera les absences de Caitlin Clark, malgré une première saison WNBA de grande qualité avec le Fever ou encore d’Angel Reese avec le Sky de Chicago.

De l’intérieure sur-dominante, de l’extérieure capable de rivaliser avec Stephen Curry en terme de précision aux tirs à 3-points, des anciennes rompues à toutes les batailles, cette équipe de Team USA ne peut plus compter sur certaines icônes de son histoire mais elle pourrait tout de même être l’équipe la plus forte jamais envoyée au tournoi féminin de basket-ball des Jeux olympiques d’été.

La joueuse à suivre : A’ja Wilson

Sur cette saison de WNBA, elle a affiché un niveau de jeu sans précédent dans l’histoire de la ligue américaine. Impériale au scoring, dominante au rebond, terrifiante au contre, A’ja Wilson a fait sauter record sur record et est carrément devenue à 27 ans la scoreuse la plus prolifique de sa franchise des Las Vegas Aces. Elle était déjà présente aux Jeux de Tokyo en 2021 mais ayant pris une dimension incomparable depuis, on connaît plus d’une intérieure adverse qui va complètement perdre pied, boire la tasse voire carrément couler face à la polyvalence, la technique et la puissance brute de l’exceptionnelle A’ja Wilson. Vous pouvez ouvrir les paris quant à la MVP de ce tournoi olympique, nous ce qu’on en pense, c’est que la côte d’A’ja Wilson ne doit pas être bien bien haute.

Team USA peut-elle se faire surprendre sur un match ?

Par expérience, on vous dirait que non, mais bon il ne faut jamais dire jamais. Techniquement, aucune équipe n’est invincible, mais il y a des signes qui ne trompent pas et qui nous font présager une dixième médaille d’or pour Team USA. Les États-Uniennes n’ont pas gagné de match à élimination directe aux Jeux olympiques par moins de 13 points d’écart depuis… Oui, c’est bien ça, les Jeux de 2004 à Athènes.

Bien sûr que le Japon sera possiblement un début d’obstacle en poules avec son jeu offensif parfaitement rôdé, évidemment que les Françaises joueront crânement leur chance, que l’Australie ce n’est jamais simple à jouer et que le Nigeria a opposé un peu de résistance aux Américaines à Tokyo. Il n’y a pas de petites équipes aux Jeux olympiques. Mais les États-Unis, ce n’est pas une équipe. C’est un géant, c’est une dynastie. Et on ne voit vraiment pas qui pourrait mettre en difficulté cette dynastie, même sur un seul match. C’est le sport de très haut niveau, on voit tout le temps des surprises. Mais pour ce qui est du trône olympique, dans le tournoi de basket-ball 5×5 féminin, on pense qu’il n’y en aura pas.

Le programme complet

États-Unis – Japon (Lundi 29 juillet – 11h)

Belgique – États-Unis (Jeudi 1 août – 21h)

Allemagne – États-Unis (Dimanche 4 août – 17h15)

Les États-Unis sont à quelques jours de relancer leur suprématie aux Jeux olympiques, cette fois-ci à Paris, pour rappeler au monde sa place dans le basket international. On souhaite bien du courage aux autres nations pour tenter de renverser l’armada américaine et sa flopée de stars. Nous on va suivre les matchs américains de très près, en admirant ce que ce conglomérat de superstars combinant ensemble donnera sur un terrain de basket.