A quelques jours de l’annonce officielle du roster féminin de Team USA pour les Jeux Olympiques, l’absence de Caitlin Clark semble se préciser. La rookie de 22 ans devrait profiter de la pause estivale pour recharger ses batteries.

Le roster de la Teams USA (F) à retrouver ici :

Selon les informations rapportées par l’insider Shams Charania, Caitlin Clark ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La coach Cheryl Reeve a fait appel un roster expérimenté dans lequel la plus jeune joueuse (Sabrina Ionescu) a 26 ans.

L’absence de la joueuse fraîchement draftée avec le premier choix de la Draft WNBA n’est pas une si grande surprise au vu du calendrier et la philosophie de continuité prônée par Reeve. Après une saison NCAA surchargée jusqu’au mois d’avril, Clark a enchaîné le Final Four, la draft, la pré-saison WNBA et le début de la régulière sans avoir le temps de dire ouf.

Indiana Fever rookie sensation Caitlin Clark is expected to be left off the 12-player Team USA women’s basketball roster for the upcoming Summer Olympics, according to sources.

The full 12-player roster revealed at @TheAthletic: https://t.co/HYnvYWR0Rh

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2024

A l’image de Victor Wembanyama, qui avait manqué le mondial 2023 pour se concentrer sur sa saison rookie, Clark profitera d’un break WNBA d’un mois (18 juillet et 14 août) pour reposer son corps et son esprit. La fin de la saison régulière (40 matches) est prévue pour la mi-septembre, avant des Playoffs qui se dérouleront très probablement sans le Fever.

Caitlin Clark pourra faire ses grands débuts avec Team USA après les Jeux, une fois son adaptation au monde professionnel complète. Avec un calendrier infernal depuis quelques mois, l’organisme va aimer la bonne nouvelle.

Source texte : The Athletic