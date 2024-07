Droits TV : TNT va matcher l’offre d’Amazon !

Après avoir perdu la course au contrat de droits télé, TNT va tenter son va-tout en s’alignant sur l’offre d’Amazon afin de conserver les droits de diffusion de la NBA.

TNT égale l’offre d’Amazon, mais cela suffira-t-il ?

L’émission Inside the NBA a-t-elle une chance de survivre après tout ? Condamné à cause de la perte de la NBA sur la chaîne TNT, le show présenté par Ernie Johnson aura peut-être une suite après la saison 2024-2025 en fin de compte. Selon The Athletic, TNT a en effet communiqué à la NBA son intention de matcher l’offre de 1,8 milliard d’Amazon pour la diffusion de la NBA sur les 11 prochaines années.

« Nous avons examiné les offres et en avons retenu une. Cela permettra aux fans de continuer à profiter de notre couverture inégalée, y compris les meilleures productions de matchs en direct et nos émissions et talents emblématiques en studio, tout en s’appuyant sur notre engagement de 40 ans qui a fait ses preuves pour de nombreuses années supplémentaires. Les documents correspondants ont été soumis à la ligue aujourd’hui. Nous attendons avec impatience que la NBA exécute notre nouveau contrat ». – communiqué de TNT

Mais comment TNT peut-elle matcher une offre qui a déjà été acceptée ? Tout simplement car c’est un droit présent dans son contrat actuel de diffusion. TNT peut ainsi matcher l’offre d’un futur diffuseur pour conserver les droits sur la NBA. On pourrait un peu comparer ça avec le statut d’agent-libre restreint.

Une affaire qui se finit devant les tribunaux ?

La Ligue va donc devoir trancher entre son diffuseur actuel et Amazon, qui s’était déjà mis d’accord avec la NBA. Selon les infos de The Athletic, la NBA penche du côté d’Amazon, dont le service de streaming semble être très apprécié dans les bureaux de la Ligue.

Reste à faire avaler la pilule à TNT et si aucun accord n’est trouvé avec la chaîne, l’affaire pourrait traîner en longueur et même finir devant les tribunaux ! La justice pourrait ainsi forcer la NBA à continuer à collaborer avec TNT, si elle estime que la chaine est dans son bon droit. En attendant, TNT reste diffuseur de la NBA pour la saison 2024-25, garantissant une saison de plus avec Ernie Johnson, Shaquille O’Neal, Kenny Smith et le futur retraité Charles Barkley à l’antenne.

Pour s’éviter de futurs problèmes de ce genre, la NBA a pris la liberté de retirer toute clause pour égaler les offres dans le nouveau contrat signé avec NBC, Amazon et ESPN.

Source texte : The Athletic