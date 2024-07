Lors du dernier match de préparation de Team USA, face à l’Allemagne, LeBron James a encore une fois été sensationnel dans le quatrième quart-temps pour porter les Américains à la victoire. Gordon Herbert, coach de l’Allemagne, était impuissant depuis son banc.

L’Allemagne y a cru.

Le champion du monde en titre – qui avait déjà battu Team USA au Mondial 2023 – menait 82-81 avec quatre minutes à jouer dans le dernier quart-temps. C’est précisément le moment qu’a choisi LeBron James pour prendre les choses à son compte.

11 points

3 rebonds

1 interception

4/4 au tir

Voici comment le King a terminé la rencontre. Pendant ce temps-là, l’ensemble de l’équipe allemande n’a marqué que… six points pour finalement s’incliner 88-92. Le coach de l’Allemagne Gordon Herbert n’est pas allé chercher très loin pour résumer cette fin de match.

German coach Gordon Herbert summarized Team USA’s 4th quarter pretty well 🤣

"Somebody named LeBron James made some pretty good plays at the end.”pic.twitter.com/RwOCBRNeOF

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 22, 2024

“Dans le premier quart-temps, on était en difficulté. On a bien rebondi dans le second. Dans le troisième, on a joué notre meilleur basket, avec un bon rythme. Et puis un gars nommé LeBron James a réalisé quelques grosses actions à la fin.”

Gordon Herbert semble un peu dépité par le scénario, et il y a de quoi. Son équipe, qui avait regardé Team USA dans les yeux pendant 36 minutes, a fini par craquer face à un homme de presque 40 piges qui refuse tout simplement de vieillir.

Mais que le coach allemand se rassure, il est loin d’être le premier, et probablement pas le dernier à qui ça arrive.

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match

LeBron James was UNSTOPPABLE in the 4Q of #USABMNT's win 👑🇺🇸

11 PTS | 3 REB | 1 STL | 4-4 FGM pic.twitter.com/GxW15SphZI

— NBA (@NBA) July 22, 2024