Absent pour l’ensemble des matchs de préparation de Team USA, Kevin Durant est toujours limité par sa blessure au mollet. Cela ne remet pas en question sa présence dans le groupe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais ça remet en question sa présence pour le premier match face à la Serbie.

Six jours. Le match d’ouverture de Team USA aux JO de Paris 2024 est dans six jours (dimanche 28 juillet, 17h15). Six jours, c’est donc le temps qui reste à Kevin Durant pour se préparer à faire son retour. Mais ça risque d’être un peu court si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN.

“Je pense que Team USA affrontera la Serbie sans Kevin Durant. Ils espéraient le voir participer à un des deux matchs à Londres, mais il a déclaré forfait. Steve Kerr (coach de Team USA) a discuté avec lui et ils ont décidé que plus de temps est nécessaire pour soigner sa contracture au mollet.”

"I think [Team USA] gonna be playing Serbia without Kevin Durant… Steve Kerr met with him today and they decided he needs more time with that strained calf… They could fly in a replacement [for KD], that's not gonna happen."

Une contracture au mollet, c’est une blessure qu’il faut toujours aborder avec beaucoup de prudence car elle peut s’aggraver en cas de reprise trop rapide. Kevin Durant en sait quelque chose puisque lors des Playoffs 2019, il avait été victime d’une blessure similaire avant de se déchirer le tendon d’Achille. Si le lien entre ces deux blessures n’a pas été directement établi, et que KD n’est pas inquiet à l’idée de revivre un tel traumatisme, le joueur et Team USA vont prendre le temps qu’il faut pour revenir en douceur.

Le temps qu’il faut, c’est peut-être une semaine, voire même un peu plus. Steve Kerr veut voir Kevin Durant dans un scrimmage avec contact avant de le faire jouer. Difficile de dire quand KD reviendra sur les parquets mais une chose est certaine, il sera dans le groupe de Team USA après le 27 juillet, date limite pour annoncer le roster final qui participera aux JO.

Steve Kerr : “On n’envisage pas de remplacer Kevin. […] C’est l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire. Donc on espère qu’il reviendra vite, et je pense qu’il va s’intégrer sans problème.” Jrue Holiday : “C’est Kevin Durant mon gars. De quoi on parle ? C’est KD. Il doit être avec nous.”

Après la Serbie dimanche prochain, Team USA affrontera le Soudan du Sud le mercredi 31 juillet (21h).

