JO Paris 2024 – prépa : les highlights de Serbie – Grèce

C’était le gros clash qui se déroulait en même temps que la masterclass de LeBron James face à l’Allemagne. Deux joueurs se partageant cinq trophées de MVP se sont mis sur la gueule hier soir en représentant leur nation. De cet affrontement, c’est Nikola Jokic (16 points, 8 rebonds, 6 passes) qui en est sorti vainqueur.

Privé de son super meneur et meilleur passeur d’EuroLeague, Nick Calathes, Giannis Antetokounmpo (17 rebonds, 6 rebonds, 4 passes) a eu un peu plus de mal que d’habitude à prendre d’assaut la raquette. Les caviars du copain néo-monégasque, blessé pour ce match, ont clairement manqué au Greek Freak, qui a tout de même pu compter sur une très bonne adresse à mi-distance pour scorer (58% aux tirs). Quand il rentre ces tirs-là, le deuxième de la fratrie Antetokounmpo est virtuellement invincible. Mais face à un Nikola Jokic en mode métronome et maître du jeu dos au panier, épaulé par un Bogdan Bogdanovic dans un grand soir (19 points à 5/5 du parking), il était difficile d’espérer mieux. Les Serbes ont été redoutables dans le jeu collectif et dans l’adresse de loin (44,4%). Ils n’ont pas hésité à parfois s’y mettre à trois pour faire barrière aux fulgurances de Giannis.

La Serbie continue de faire très forte impression dans sa préparation aux Jeux olympiques. Il y a eu deux défaites, face à l’Australie et face à Team USA après la victoire contre la France, mais les Serbes ont tout de même offert beaucoup de garanties offensivement. La Grèce, de son côté, a donc interrompu sa série de cinq victoires consécutives juste avant les Jeux. Eux non plus ne viennent pas à Lille pour jouer les plaisantins. La prochaine étape, pour les deux équipes, c’est un premier match de poules face à une top équipe Nord-Américaine. Dès ce samedi, la Grèce affronte le Canada de Shai Gilgeous-Alexander à 21h tandis que la Serbie de Nikola Jokic se frotte aux États-Unis ce dimanche à 17h15. Deux matchs immanquables entre joueurs calibres MVP. On va se régaler en ouverture des JO.