Giovanni in Paris – épisode 2 : l’heure du grand départ

Si vous êtes un Français, à peu près normalement constitué, et que vous suivez un tant soit peu l’actualité, alors vous savez que 2024, en France, est une année à part. Si vous êtes français ET fan de sport, alors nous savons tous deux comme l’approche de ces Jeux Olympiques apporte ce petit lot de papillons dans le ventre à la seule pensée du possible, la pensée de moments historiques auxquels nous allons pouvoir assister.

Messieurs dames, l’histoire qui va suivre est celle d’un homme qui s’apprête à lier l’utile à l’agréable. Un homme qui s’en va couvrir la compétition de basket 3×3 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sur place, à domicile. Enfin à domicile… pas vraiment. Car en bon bressan pur jus, plus adepte de la réalisation d’un plat en sauce à l’état sauvage plutôt que capable d’adaptation dans le grand monde, cela aussi risque de représenter son lot d’aventure. Et c’est justement tout cela que je vais vous conter. En vous promettant d’en profiter pour mille et de vous faire partager toute mon expérience, comme si vous y étiez.

C’est l’heure du grand départ 🚌

Nos délégations 3×3 ont pris la route pour rejoindre le village olympique ce matin 🇫🇷#Paris2024 | @EquipeFRA pic.twitter.com/PWtIrFUAUV

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 22, 2024

On y est ! Dans quelques jours, dans quelques heures même, la compétition de basket 3×3 débutera, quatre jours après la cérémonie d’ouverture, au lendemain de mon arrivée dans le grand monde. Dans une ville où certaines rues sont plus peuplées que mon village tout entier. Le programme ? Départ le lundi 29 juillet en milieu d’après-midi, arrivée en gare 1h50 plus tard, puis objectif première escale, 51 minutes à pied pour le premier petit pied-à-terre parisien de mon périple. Mon trésor du jour ? Retrouver pour le dîner un dénommé K, à la base étrangeté des réseaux, devenu membre de la famille depuis. Ce soir-là j’annonce, je serai tout ouï aux conseils culinaires de K.

Le lendemain branlebas de combat, récupération des accréditations, 1h43 de marche aller, 1h43 retour, ça décrasse, ça met en jambes. Non, je ne prends et ne prendrai pas le métro durant ces deux semaines, c’est une certitude sur laquelle je ne pourrai pas revenir. Douche exécutée, départ Place de la Concorde pour 15h environ (1h05 de marche), avec un début de compétition à 17h30 il s’agirait de ne pas être à la bourre. Et à partir de 17h30, maman, attention les yeux. Le spot est selon pas mal d’observateurs l’un des plus beaux de Paris, et j’y serai donc assis tous les jours… pendant sept jours, pour y couvrir les exploits je l’espère de Franck Seguela, Laetitia Guapo, Jules Rambaut, Hortense Limouzin, Thimote Vergiat, Myriam Djekoundade, Lucas Dussoulier et Marie-Eve Paget. Mes héros, pour qui je rêve de médailles depuis des semaines et que j’aurai donc le loisir de suivre du 30 juillet au 5 août. Des “nocturnes” en grande partie, dont voici le programme détaillé. Spoiler ça va swinguer, expression de vieux et ça tombe bien car j’en suis un.

Le programme, jour par jour

30 juillet

17h30 : États-Unis vs Allemagne (F)

18h : Australie vs Canada (F)

18h35 : Lituanie vs Lettonie (H)

19h05 : Pays-Bas vs Chine (H)

21h : Azerbaïdjan vs Espagne (F)

21h30 : France vs Chine (F)

22h05 : France vs Pologne (H)

22h35 : États-Unis vs Serbie (H)

31 juillet

17h30 : Australie vs Allemagne (F)

18h : Canada vs Chine (F)

18h35 : Lettonie vs Pays-Bas (H)

19h05 : Serbie vs Chine (H)

21h : France vs Espagne (F)

21h30 : États-Unis vs Azerbaïdjan (F)

22h05 : France vs Lituanie (H)

22h35 : États-Unis vs Pologne (H)

1er août

9h : Chine vs Australie (F)

9h30 : Allemagne vs Canada (F)

10h05 : Pays-Bas vs Serbie (H)

10h35 : Chine vs Lettonie (H)

12h30 : France vs Azerbaïdjan (F)

13h : États-Unis vs Australie (F)

13h25 : Lituanie vs Pologne (H)

14h05 : France vs Pays-Bas (H)

18h : Chine vs Espagne (F)

18h30 : Allemagne vs Azerbaïdjan (F)

19h05 : Lituanie vs États-Unis (H)

19h35 : Chine vs Pologne (H)

21h30 : Etats-Unis vs Espagne (F)

22h : France vs Canada (F)

22h35 : France vs Serbie (H)

23h05 : États-Unis vs Lettonie (H)

2 août

9h : Allemagne vs Chine (F)

9h30 : Australie vs Azerbaïdjan (F)

10h05 : Lituanie vs Chine (H)

10h35 : Pologne vs Pays-Bas (H)

12h30 : Australie vs Espagne (F)

13h : France vs États-Unis (F)

13h35 : Pays-Bas vs Lituanie (H)

14h05 : France vs Lettonie (H)

17h30 : Azerbaïdjan vs Chine (F)

18h : Canada vs États-Unis (F)

18h35 : France vs Etats-Unis (H)

19h05 : Lettonie vs Serbie (H)

21h : Espagne vs Canada (F)

21h30 : France vs Allemagne (F)

22h05 : Pologne vs Serbie (H)

22h35 : Chine vs États-Unis (H)

3 août

17h30 : Canada vs Azerbaïdjan (F)

18h : Espagne vs Allemagne (F)

18h35 : France vs Australie (F)

19h05 : Chine vs États-Unis (F)

21h30 : play-in 1 (F)

22h05 : play-in 2 (F)

4 août

17h30 : France vs Chine (H)

18h : Lettonie vs Pologne (H)

18h35 : Serbie vs Lituanie (H)

19h05 : États-Unis vs Pays-Bas (H)

21h30 : play-in 1 (H)

22h05 : play-in 2 (H)

5 août

17h30 : demi-finale 1 (F)

18h : demi-finale 1 (H)

18h30 : demi-finale 2 (F)

19h : demi-finale 2 (H)

21h : match pour le bronze (F)

21h30 : match pour le bronze (H)

22h : finale (F)

22h30 : finale (H)

Pour être honnête ? Ça monte doucement. Je pense outfit, je pense logistique, je pense organisation de chacune des journées. Comme les cracks de l’EDF, finalement.

Où faire un stop pour souffler ? Aurai-je la place d’étendre mes jambes ? On fait comment s’il pleut des cordes ? Et il y a la santé. Il y a dix jours j’ai fini un double France – Serbie avec les pompiers. Trop de monde, trop chaud, trop de pression, trop de fatigue. Cette fois-ci il faudra être prêt, physiquement, mentalement, psychologiquement.

Pour que ce voyage rentre dans le bon album, celui des souvenirs qui mettent le smile, pas celui des souvenirs qui font du mal. Ce journal de bord sera un peu là pour ça, aussi, pour m’aider à tenir et à ne garder que le meilleur de cette formidable aventure. Et le meilleur, n’ayez crainte, vous en aurez vent, dans les détails. A très vite !