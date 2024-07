Melvin Ajinça était toujours sans contrat en NBA malgré sa draft au second tour par les Mavericks. Conséquence : l’ailier Français rejoint l’ASVEL pour y disputer l’EuroLeague.

Le cousin d’Alexis Ajinça a pourtant bien participé à la Summer League NBA. Lui qui a été drafté en 51è position par les Mavs.

Malheureusement, il n’a pas suffisamment convaincu la franchise de lui faire une place pour cette année et ne rejoindra donc pas le finaliste NBA pour l’instant. C’est donc toujours en France, à Villeurbanne, que l’arrière français va poursuivre sa carrière. La LDLC ASVEL a officialisé la signature de celui qui a passé ses deux premières saisons professionnelles du côté de Saint-Quentin. La saison passée, il a tourné à 9,3 points et 3,3 rebonds de moyenne, et il y a notamment côtoyé Nolan Traoré, arrivé pour la fin de saison.

Melvin Ajinça est villeurbannais ! 🤝

Après une première saison épatante dans l’élite du basket français à @SQBB_Officiel, Melvin va apporter toute son énergie et poursuivre son apprentissage du très haut niveau en découvrant, notamment, la plus grande des compétitions… pic.twitter.com/AOALGyWt2y

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 23, 2024

Pour son développement, les Mavs ont choisi d’envoyer Melvin Ajinça s’aguerrir en Europe, chez une place forte du basket français, où il pourra disputer l’EuroLeague et apporter son shoot extérieur et sa défense.

Celui qui a été élu meilleur jeune de Pro B en 2022-23 a largement contribué à la promotion du SQBB avant de confirmer pendant la Coupe du Monde U19 (médaille d’argent avec les Bleus). Ses performances lui ont donc permis d’être drafté, mais le joueur devra patienter avant de faire le grand saut outre-Atlantique. Il sera notamment en concurrence avec Charles Kahudi sur le poste 3.

Un beau tremplin s’offre à Melvin Ajinça avec cette saison sous les couleurs de l’ASVEL, de quoi faire le plein de confiance pour espérer intégrer la rotation des Mavs ensuite ?

Source texte : ASVEL