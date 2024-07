Annoncé forfait dans un premier temps à cause d’une cheville douloureuse, Nikola Jovic sera bien en tenue avec la Serbie aux Jeux olympiques. Le joueur du Heat fait partie du groupe de 12 officialisé pour le tournoi.

Difficile de vraiment s’y retrouver avec Nikola Jovic. Alors qu’on le croyait forfait pour le tournoi à cause d’une cheville fracturé et pas suffisamment remise, l’ailier du Heat sera finalement bien à Lille pour le début du tournoi olympique. Le joueur a reçu le feu vert du staff médical serbe.

Le joueur a même participé au match amical face à la Grèce hier, finissant avec 10 points en 11 minutes pour facilement se débarrasser de la bande à Giannis Antetokounmpo. Avec 10 points et 3 rebonds de moyenne, Nikola Jovic avait fait partie des belles surprises du dernier mondial pour la Serbie, finaliste malheureuse face à l’Allemagne.

Cette année, le pays des balkans pourra en plus compter sur le retour en sélection de Nikola Jokic, tout juste lauréat d’un nouveau titre de MVP en NBA. La Serbie, présente dans le groupe C avec Team USA, Porto Rico et le Soudan du Sud, fera partie des favoris pour la victoire finale à Paris.

