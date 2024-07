JO Paris 2024 : l’Équipe de France féminine, prête à briller devant son public

Les Jeux Olympiques commencent ce samedi concernant le basket, et lundi prochain pour l’Équipe de France féminine. Une compétition comme il n’y en a jamais eu dans l’histoire du basketball français, c’est dire l’importance du rendez-vous.

Le passé aux JO et la dynamique du moment

Médaillées de bronze en 2021, 4e en 2016, médaillées d’argent en 2012. L’Équipe de France est une habituée des derniers carrés olympiques depuis plus de dix ans. À la maison, l’objectif n’est ni plus ni moins d’y accéder, pour prétendre ensuite à plus. Le groupe formé par Jean-Aimé Toupane à l’occasion de cette échéance inédite par l’enjeu et la grandeur est complet, dispose de nombreuses forces dans l’ensemble des domaines qui composent le basketball. En préparation, la formation tricolore est restée invaincue au fil des cinq matchs qu’elle a disputé. Finlande pour se chauffer, Serbie, Japon et Chine pour travailler. Avec à chaque fois un fil conducteur qui guide la France vers la victoire : l’intensité. Le bilan de la préparation de l’équipe est d’ailleurs disponible ici, pour ceux qui veulent en savoir plus.

Le roster

Marine Fauthoux

Romane Bernies

Marine Johannès

Leïla Lacan

Sarah Michel-Boury

Gabby Williams

Janelle Salaün

Alexia Chery

Iliana Rupert

Valériane Ayayi

Dominique Malonga

La joueuse à suivre : Dominique Malonga

Elle n’a que 18 ans, mais pourrait déjà devenir l’une des têtes d’affiches de l’Équipe de France si elle marque les Jeux Olympiques de son empreinte. 1m97, avec des moves diaboliques au poste bas. De quoi aller embêter même les meilleures, donner des maux de tête aux coachs adverses. Elle n’est actuellement pas encore en tête dans la hiérarchie intérieure de Jean-Aimé Toupane, mais a absolument tout à gagner lors de ces Jeux. On attend d’elle qu’elle joue sans complexe, la meilleure manière de défoncer n’importe quelle défense. Cette opportunité mondiale de se révéler ne se présente pas tous les quatre matins. Il faut la saisir !

L’Équipe de France peut-elle rêver d’un podium à domicile ?

Assurément. Autre chose qu’un podium serait une immense déception. Le groupe de Toupane est très compétitif, composé des meilleurs éléments à sa disposition. Il faut encore travailler certains aspects du jeu, mais cette Équipe de France est – sur le papier – taillée pour briller à Paris. Faire fi du stress, jouer en prenant du plaisir, en donnant du plaisir. Voici la clé du succès. Et nous sommes certains, ici, que les filles l’ont compris.

Le programme complet