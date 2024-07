JO Paris 2024 : Dominique Malonga, 18 ans et déjà en haut de l’affiche

Entre ses capacités athlétiques et son sens du jeu, difficile de ne pas remarquer Dominique Malonga sur un parquet. Si vous n’êtes pas familier avec le jeune joyau de l’équipe de France féminine, zoom sur un profil aussi unique que merveilleux.

A la fin du mois d’août 2020, Dominique Malonga crée la sensation sur les réseaux sociaux. La prodige de l’INSEP fait exploser ses coéquipères en calant un dunk à la fin de l’entraînement alors qu’elle a seulement… 14 ans. Née à Yaoundé (Cameroun) le 16 novembre 2005, elle est l’une des nouvelles attractions des espoirs françaises, mais figure surtout parmi les toutes meilleures joueuses de sa génération. Les années suivantes ne vont que le confirmer.

Née de deux parents basketteurs internationaux, Dominique Malonga a une dizaine d’années quand elle débarque dans l’hexagone. A Rueil Malmaison, d’abord, puis dans les rangs du Pôle France ensuite, la pivot se fait remarquer une tête au-dessus de la concurrence. Les dunks, plus rares dans le basket féminins, sont une porte d’entrée. Oui, on parle d’un monstre physique qui ne se gênera pas pour écraser ses adversaires. Mais sur un parquet, c’est avant tout un phénomène de précocité qui sait dominer des deux côtés du terrain.

Si Malonga s’engage avec l’ASVEL, c’est en 2023-24 avec le TGB Tarbes (sous la forme d’un prêt) qu’elle défraye la chronique au plus haut niveau. Proche du double-double de moyenne à 17 ans, elle atomise Toulouse en seizième de finale de Coupe du France au mois d’octobre 2023 : 24 points, 13 rebonds et 2 passes à 11/16 au tir, les comparaisons avec un grand basketteur de 2m24 commencent à pleuvoir.

Une performance XXL à seulement 17 ans ! 🤯

Dominique Malonga (24 PTS, 13 REB) a dominé les débats en 16ème de finale de Coupe de France ✨#CDFBasket | @TGBbasket pic.twitter.com/5YEanNTSyw

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) October 24, 2023

Victor Wembanyama, Dominique Malonga le connaît. Par hasard, les deux Aliens se sont croisés sur un terrain de basket au lycée. Pendant que l’un découvre la NBA, l’autre ne cesse de repousser les limites de la précocité. Mais si elle accepte les louanges, la pivot de Tarbes reste humble.

“C’est déjà beaucoup de fierté d’être comparée à lui. Maintenant, je suis Dominique Malonga sur le terrain et je joue comme Dominique Malonga.” via RFI

Sélectionnée par Jean-Aimé Toupane pour disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France féminine, Malonga devient la plus jeune (18 ans) et la plus grande (1m98) joueuse du groupe. Dès le premier match de préparation – une très large victoire face à la Finlande – elle pose 25 points à 12/13 au tir en moins de 17 minutes de jeu. Tranquille pour débuter. Face à la Serbie, elle passe à une cheveux d’un dunk qui aurait fait exploser l’hexagone. Ça ne saurait tarder.

Si ça passait… 🙃#PassionnémentBleu | #FRASRB pic.twitter.com/2alixgIIVC

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 12, 2024

Avenir, mais déjà bien présent, de l’équipe de France féminine, Dominique Malonga est déjà en haut de l’affiche. A 18 ans, sa province derrière elle, elle est bien décidée à empoigner le basket à deux mains. Le cœur léger et les bagages minces, elle est certaine de conquérir Lille, puis peut-être Paris au début du mois d’août. On a hâte d’observer son complet bleu datant du dernier cri.

Son deal, signé avec Jordan Brand à la fin du printemps 2024, en témoigne : la prochaine décennie des bleues sera définitivement marquée par son talent. Rendez-vous le 28 juillet pour ses grands débuts olympiques.

Jordan Brand has signed Dominique Malonga ✍️ pic.twitter.com/ZEFZq3grOv

— Nice Kicks (@nicekicks) May 18, 2024