LeBron James a déjà tout accompli dans sa carrière de basketteur, mais il n’a jamais été porte-drapeau des États-Unis lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Cela va changer à partir des JO de Paris 2024.

Team USA vient en effet de l’annoncer : le King a été sélectionné pour cet immense honneur. LeBron devient ainsi le premier basketteur masculin à être porte-drapeau des States aux JO. Les basketteuses Dawn Staley et Sue Bird avaient eu droit à un honneur similaire respectivement en 2004 et 2021.

Dans la liste interminable des accomplissements de LeBron James en carrière, on imagine que celui-là n’est pas loin d’être tout en haut. C’est une chose de représenter son pays dans la plus grande des compétitions internationales, c’en est encore une autre d’être porte-drapeau.

“C’est spécial, parce que ça vous donne l’opportunité de représenter votre pays d’une autre manière. Être porte-drapeau, c’est un moment très prestigieux, de pouvoir agiter le drapeau non seulement pour votre équipe nationale mais aussi pour l’ensemble des olympiens. C’est un immense honneur.” – LeBron James

Pour rappel, LeBron a remporté deux médailles d’or olympiques avec Team USA (2008, 2012) et va tenter d’en chercher une troisième à Paris. En NBA, le King a remporté quatre titres de champion avec quatre titres de MVP des Finales et quatre titres de MVP de la saison régulière. Il est aussi le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, et a été nommé au All-Star Game / dans une All-NBA Team à 20 reprises.

Source texte : Team USA