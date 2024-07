Membre de Team USA, Joel Embiid va arriver en France dans la semaine pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le pivot des Sixers sait qu’une fois sur le parquet, il ne sera pas accueilli avec des fleurs.

On ne va pas revenir sur le dossier Joel Embiid – Équipe de France, il est clos et tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde, à part peut-être certains fans français qui ne se priveront pas pour siffler l’ancien MVP de la NBA.

C’est en tout cas l’accueil qu’attend Embiid à Lille puis Paris.

“Je m’attends à beaucoup de sifflets” a en effet déclaré Joel via le New York Times . “Mais j’adore ça, ça ne changera pas de d’habitude.”

Malgré tout son talent et son statut, Joel Embiid est réputé pour sa tendance à trop chercher les lancers-francs, et a vu sa réputation prendre un coup quand il a enchaîné les fautes dangereuses voire dirty face aux Knicks au premier tour des Playoffs 2024. Pas un hasard s’il s’est fait encore quelques ennemis supplémentaires lors du déplacement de Team USA à Londres.

Les quelques fans du Soudan du Sud chantent « F EMBIID » dans le stade.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 20, 2024

Mais avec le public français, ça va évidemment bien plus loin que ça.

Même quelques mois après la décision d’Embiid de représenter Team USA plutôt que la France, la pilule a parfois encore un peu de mal à passer. De quoi faire de Joel l’un des vilains des JO de Paris 2024. Mais face à ce public potentiellement hostile, Embiid gardera en tout cas la même mentalité qu’en NBA.

“Les sifflets, ça vous motive à donner encore plus pour les faire taire. Il n’y a rien de mieux : ils sifflent, vous mettez un shoot, et toute la salle devient silencieuse. C’est le meilleur sentiment. Vous regardez autour de vous et vous êtes là du genre, ‘Je n’entends plus rien, c’est l’heure de rentrer à la maison’.”