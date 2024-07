Reggie Jackson quitte les Hornets pour les Sixers

Alors qu’on a tous les yeux rivés sur le début des Jeux Olympiques cette semaine, l’actualité ne s’arrête pas en NBA. On apprend ce mardi que Reggie Jackson quitte les Hornets pour rejoindre les Sixers.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Reggie Jackson a trouvé un accord avec les Hornets sur un buyout et signera avec Philadelphie lors des prochains jours.

ESPN Sources: Veteran guard Reggie Jackson — who agreed on a contract buyout with the Charlotte Hornets — plans to join the Philadelphia 76ers upon clearing waivers. pic.twitter.com/uWaWGdB5Dk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 23, 2024

Aux Nuggets la saison dernière, Jackson avait atterri à Charlotte dans le cadre d’un trade à… six équipes début juillet. Meneur vétéran dans une franchise en totale reconstruction, Reggie n’avait pas vraiment d’avenir chez les Hornets.

Comme le rappelle Rod Boone du Charlotte Observer, c’est la deuxième fois que Jackson et les Frelons s’accordent sur un buyout après l’épisode de février 2023, quand le meneur avait été transféré des Clippers aux Hornets. Reggie Jackson avait ensuite signé à Denver pour remporter le titre NBA quelques mois plus tard.

Désormais aux Sixers, Jackson va apporter de la profondeur et de l’expérience à la mène (10 points et 4 passes de moyenne la saison dernière à 36% de loin). On rappelle que le meneur Cam Payne a quitté Philadelphie pour New York durant l’intersaison.

Sources texte : ESPN / Charlotte Observer