Cela faisait depuis avril dernier et les Playoffs NBA que Kevin Durant n’avait pas joué un match officiel. Il a raté toute la préparation de Team USA à cause d’une blessure au mollet. Et il est sorti du banc face à la Serbie aujourd’hui pour son grand retour. Tout ça pour quoi au final ? Juste un match à 23 points en 17 minutes.

Quand on a vu Kevin Durant entrer en jeu à la fin du premier quart-temps de Serbie – USA, on se demandait forcément s’il allait être un peu en manque de rythme.

Kevin Durant en manque de rythme ? Lol.

MDR, KD a pas joué une seule minute en prépa. Il revient d'une blessure au mollet.

Premier shoot : FICELLE DU PARKING pic.twitter.com/vkcTxQPtvL

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 28, 2024

Kevin Durant a planté son premier shoot, un tir à 3-points qui a fait ficelle. Le premier d’une série diabolique. Résumé rapide du délire :

1er QT, 2m17 : tir à 3-points

1er QT, 0m44 : tir à 3-points

2e QT, 9m32 : fadeaway à 2-points

2e QT, 8m29 : pull-up à 3-points

2e QT, 7m13 : tir à 3-points

2e QT, 1m50 : fadeaway à 2-points

2e QT, 0m36 : pull-up à 3-points

2e QT, 0m01 : fadeaway à 2-points

Dans le jargon, on appelle ça une avalanche. Et la Serbie, bien que vaillante, a eu du mal à résister.

Au moment de l’entrée en jeu de Kevin Durant, Team USA était mené 19-14 après un début de match un peu compliqué. Le score à la pause après les 21 pions de KD ? 58-49 pour les Etats-Unis. Un avantage que les Avengers ne feront que creuser en deuxième mi-temps, même si Easy Money ne scorera plus du match (en dehors de deux lancers-francs) et ratera même un tir (!).

Asseyez-vous.

La première mi-temps de Kevin Durant.

21 points à 8/8 au tir dont 5/5 du parking.

En 9 minutes.

Ceci est l'apogée d'une légende de la FIBA. pic.twitter.com/TJXLiPEcto

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2024

Meilleur scoreur de l’histoire de Team USA, triple champion olympique, Kevin Durant a encore une fois montré qu’il était le cheat code ultime en basket FIBA. Il a encore une fois montré qu’il pouvait scorer 20 points en dormant, et que la prépa était surfait quand on fait 2m10 et qu’on est l’un des plus grands talents de l’histoire du basket. Mettre le ballon orange dans le panier, pour lui c’est dans le sang. Cela ne se perd jamais.

Et quand il est là, les States paraissent tout de suite beaucoup moins prenables…

Kevin Durant today:

23 points

8/9 FG

5/5 3PT

(🎥 @Digits3App )

pic.twitter.com/R4NIrmTTzG

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 28, 2024