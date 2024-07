JO Paris 2024 : la Serbie déjà (trop) dépendante de Nikola Jokic ?

Malgré un match globalement solide de sa part, Nikola Jokic n’aura pas suffi pour la Serbie face à Team USA. Les minutes sans le Joker auront été trop difficiles pour les coéquipiers de Bogdan Bogdanovic.

Le score final entre Team USA et la Serbie n’aura pas laissé le moindre doute sur l’écart qui existe entre les deux équipes. Pourtant, avec Nikola Jokic sur le terrain, les Serbes ont réussi à jouer les yeux dans les yeux avec leurs rivaux américains.

En 30 minutes jouées, Nikola Jokic a compilé 20 points, 8 passes, 5 rebonds et 4 interceptions, mais surtout son +/- est de 0 ! Ce qui signifie que lorsqu’il était sur le terrain, la Serbie et Team USA marquaient le même nombre de points. Et sur ses absences cumulées, son équipe a encaissé un 29 à 3 !

Serbia was on the even playing field with Nikola Jokic being on the court versus Team USA😳🇷🇸 #Paris2024

WITH JOKIC | 81-81

WITHOUT JOKIC | 3-29 pic.twitter.com/eEagSs7T6L

— BasketNews (@BasketNews_com) July 28, 2024

Serbia played USA even in Nikola Jokic’s 31 minutes today — They got outscored by 26 points in the 9 minutes he was on the bench.

— Harrison Wind (@HarrisonWind) July 28, 2024

C’est dire l’importance de Jokic dans le jeu serbe, une constante qu’on peut voir aussi en NBA, où les Denver Nuggets sont souvent beaucoup plus en difficulté dès que leur triple MVP se repose. Le sélectionneur serbe, Svetislav Pesic, va devoir trouver des solutions pour combler (un peu) les courtes absences du Joker sur le parquet.

Source texte : BasketBall News