Cet été sur TrashTalk c’est la fête du sport, de tous les sports. Et quand un monstre de sa discipline comme Léon Marchand est dans la place, on se DOIT d’en parler. Ce soir le jeune Français a été grand, il a été IMMENSE.

A l’heure où on vous parle, ses concurrents sortent à peine de la piscine.

Léon Marchand n’est pas un nageur, c’est un dauphin.

A 22 ans, 20 ans de plus pile poil que Tony Parker, Léon Marchand est sur le toit du monde. A vrai dire il l’était depuis un petit moment, deux ans environ, mais ce soir c’est sur l’Olympe que Léon est monté.

Quintuple champion du monde, recordman du monde en 4×4 et on ne parle pas de Jeep Cherokee, voilà à quoi ressemblait le CV de Lélé jusqu’à ce soir. Intouchable depuis deux ans depuis les États-Unis, le jeune nageur Français a écrit sa plus belle histoire ce soir en mettant un Detroit de Gibraltar à la concu, battant au passage le record olympique et reléguant son… dauphin à SIX secondes, une anomalie.

#Paris2024 | 🔥🔥🔥 INCROYAAAAAABLE !!!! LA MÉDAILLE D’OR POUR LÉON MARCAND !

🇫🇷 Le Français vient de réaliser une course complètement STRATOSPHÉRIQUE et décroche sa première médaille olympique en faisant tomber le record Michael Phelps

📺 Le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/QBwHjk7hAf

— francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Est-ce qu’on a hurlé comme un seul homme en suivant ce mosasaure des temps modernes ? Évidemment. Est-ce qu’on sera encore là pour le reste de sa moisson ? A votre avis. T’es grand Léon, t’es un géant !