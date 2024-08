C’est un cinq majeur métamorphosé qu’a proposé Vincent Collet ce soir, en quart de finale des JO Paris 2024 face au Canada. Evan Fournier, Rudy Gobert et Matthew Strazel benchés, place à Frank Ntilikina, Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele. Des choix qui ont payé, et sur lequel l’entraîneur des Bleus a pu revenir après la rencontre.

Ce sont des choix forts qu’a fait Vincent Collet en marge du clash face au Canada. Commencer sans deux de ses trois joueurs les plus expérimentés dans la grande ligue, ce n’est pas rien. Ce sont de vrais ajustements osés qu’a mis en place Vincent Collet, le genre qui lui auraient été lourdement reprochés en cas de défaite ce soir. Voire qui auraient eu des conséquences directes sur son statut de sélectionneur de l’EDF. Fort heureusement, le match des Français s’est bien déroulé, très bien déroulé même, et les Bleus n’ont pas été inquiétés plus que ça par les Canadiens.

Parmi les deux éléments de coaching les plus marquants, il y a bien sûr l’entrée dans le cinq majeur d’Isaïa Cordinier, sacrée bonne pioche, mais la non titularisation (et quasi non utilisation) de Rudy Gobert est particulièrement remarquable. Collet assure pourtant que c’est ce qu’il avait prévu de faire, bien avant la blessure au doigt du pivot :

“Isaïa dans le cinq majeur, je ne vais pas la ramener. Je n’avais pas prévu qu’Isaïa allait faire 4/4 à 3-points. On l’a mis dans le 5 pour élever notre niveau défensif et surtout il faut se rappeler qu’en début de préparation le 5 défensif a toujours fait des bonnes entames. Ça me semblait très important. Le fait de mettre Guerschon à la place de Rudy, c’était déjà décidé avant qu’il se fasse mal au doigt hier. L’idée c’était que je voulais que Victor commence le match en 5” – Vincent Collet

Des ajustements qui ont été largement salués par les observateurs de basket à travers le monde, et qui lui ont valu la reconnaissance de ses cadres après quelques petites frictions en fin de semaine dernière :

“C’était plus fluide, c’était mieux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours. Vincent nous a vraiment fait un discours de bonhomme avant le match qui nous a galvanisés ! Il nous motivait depuis deux jours. Il a mis un très bon plan de jeu en marche et on l’a juste respecté” – Evan Fournier

Nicolas Batum sur le discours de Vincent Collet avant le match contre le Canada :

“Vincent a fait un des meilleurs speechs que j’ai entendu. Il a ce don quand il faut dire certaines choses de galvaniser le groupe, il l’a encore fait ce soir. C’est sa victoire ce soir […]

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 6, 2024

Evan Fournier qui valide les choix de Vincent Collet, voilà qui fait plaisir à entendre et qui nous rassure sur l’ambiance au sein du vestiaire. L’arrière des Pistons semble avoir communiqué avec son coach après le début de tollé survenu suite aux commentaires d’Evan en sortie de match contre l’Allemagne. Ce petit incident des JO Paris 2024 semble clos à présent. La polémique se sera refermée aussi vite qu’elle s’est ouverte. Nos Bleus vont désormais pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour préparer le match face à l’Allemagne, en voilà une nouvelle qu’elle est bonne.