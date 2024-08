Kevin Durant vient d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès ahurissant puisqu’il est tout simplement devenu le meilleur marqueur de l’histoire de Team USA aux Jeux olympiques.

489 points marqués par KD avec les Etats-Unis aux Jeux Olympiques, nouveau record !

KD nouveau leader au nombre de points inscrits sous le maillot des Etats-Unis aux JO, tous sexes confondus. Tel est l’accomplissement du jour réalisé par l’ailier des Suns lors du quart de finale face au Brésil remporté sur le score fleuve de 122 à 87. Sur un dunk, Durantula a dépassé Lisa Leslie, qui avait 488 points à son compteur sous la tunique Américaine dans cette compétition.

Kevin Durant dépasse Lisa Leslie et devient le meilleur marqueur all-time sous le maillot de Team USA 🇺🇸 pic.twitter.com/tgZdLlr7Pc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Toujours présent au maximum avec la sélection des Etats-Unis pendant les compétitions internationales, et bien souvent parmi les têtes d’affiche de l’effectif des States, KD noircit la feuille de stats à chacune de ses sorties. Ce record battu n’est que la suite logique de la longévité et du talent offensif de celui qui a déjà joué et gagné trois Jeux olympiques avec son pays (2012, 2016 et 2021), et qui compte bien repartir de Paris avec une nouvelle breloque dorée.

Désormais, Kevin Durant a la barre des 500 points en ligne de mire avec Team USA, et nul doute qu’il devrait très rapidement pouvoir l’atteindre et l’exploser. La Serbie sera sans aucun doute l’adversaire contre qui le natif de Washington va faire sauter ce record, tout en visant la victoire en prime. En tout cas, la fameuse prophétie de Kurt Helin va enfin se réaliser, près de cinq ans plus tard.

