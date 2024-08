Team USA n’a pas fait dans la demi-mesure face au Brésil en quart de finale des JO de Paris 2024. Les Avengers ont roulé sur la Seleção et filent tranquillement en demi. (122-87)

Pour les stats de cette démolition, c’est ici

Le suspense aura donc duré.. non en fait jamais. Sérieuse d’entrée, Team USA a vite mis un gros stop à une équipe du Brésil tout simplement pas armée pour lutter. Avec un LeBron James qui partage les caviars et une marque bien répartie, les Avengers ont mis un gros écart aux canaris dès le premier quart.

Si les shooteurs sud-américains ont offert une petite révolte en début de second quart avec un petit 13-2 des familles, les copains de Marcelo Huertas n’ont pas pu tenir sur la durée. Dans un match offensif, où les stars américaines ont fait le show dès qu’elles pouvaient, l’écart a été abyssal.. comme attendu.

Devin Booker et Anthony Edwards ont mené Team USA au scoring avec respectivement 18 et 17 points. LeBron James n’a rien forcé offensivement, jouant le maestro avec 9 passes décisives, dans un match où Kevin Durant a encore marqué l’histoire du basket FIBA en devenant le meilleur scoreur all-time des JO (hommes et femmes confondus). En face, Bruno Caboclo aura encore été XXL (30 points), en vain..

Sans stress, Steve Kerr a même pu gérer le temps de jeu de ses cadres, avant de retrouver la Serbie de Nikola Jokic, victorieuse de l’Australie, ce jeudi en demi-finale des JO de Paris 2024.