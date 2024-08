JO Paris 2024 – Basketball : les résultats de la journée (6 août)

Première journée de quarts de finale des Jeux olympiques de Paris 2024, et déjà quelques litrons de transpiration évacués. On pense évidemment au match des Bleus face au Canada mais pas que, alors pour être complètement au courant voici tous les résultats de la journée.

Les résultats de la journée

Allemagne – Grèce : 76-63

– Grèce : 76-63 Serbie – Australie : 95-90

– Australie : 95-90 France – Canada : 82-73

– Canada : 82-73 Team USA – Brésil : 122-87

Les Allemands qui travaillent les Grecs à l’usure, les Serbes qui reviennent de nulle part pour la plus grosse remontada de l’histoire des Jeux, la France qui enflamme Bercy et Team USA qui déroule contre le FC Caboclo. Les quarts de finale des JO ont livré leur verdict, on enchaine !

L’image hors basket de la journée

KAULI VAAST, T’ES LE SURFEUR QUE TU PENSES ÊTRE 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

UNE MEDAILLE D’OR DE PLUS POUR LA FRANCE, CA DOIT BIEN FAIRE… 48 BRELOQUES AU TOTAL 🥹🥹🥹

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Le programme de demain