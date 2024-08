France – Canada : Evan Fournier a collé 12 de ses 15 points dans les 4 dernières minutes !

Assez discret dans la première partie de rencontre, c’est dans le money time qu’Evan Fournier s’est révélé complètement. 12 des 15 derniers points de l’Équipe de France pour faire plier le Canada, mais aussi pour rassurer ses coéquipiers et le public quant à son rôle dans ce groupe tricolore.

Jamais les Bleus n’ont vraiment été en difficulté au score contre le Canada. Ils ont pris une avance confortable dès l’entame et conservé, malgré les hauts et bas dans la rencontre, un petit matelas au score. Deux, trois possessions d’avance, de quoi prendre un temps mort et revenir avec encore une marge de confiance sur le parquet.

#Paris2024 | 🔥🔥 EVAAAAAAAAAAAAAN !! QUEL SHOOT AU BUZZER DE FOURNIER !!

📺 Suivez le match en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/NmttiVk5Al

— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2024

À ce jeu là, et malgré un money time qui pouvait laisser présager un retour éclair du Canada, un joueur n’a pas tremblé. Il s’agit d’Evan Fournier, impérial lors des quatre dernières minutes de la partie. En percussion, à 3-points. Clutch, patron. Un peu “perdu” dans le jeu des Bleus, parfois à contre-courant dans ses décisions sur le terrain, Vavane s’est aujourd’hui retrouvé. Et les fans l’ont retrouvé aussi.

Rien n’est à prendre pour acquis dans cette belle fin de rencontre, mais on peut attaquer la suite du tournoi en étant certain qu’Evan Fournier peut prendre des décisions. Ce que l’on a eu tendance à oublier. Et ça fait bien plaisir.