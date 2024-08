L’Équipe de France a battu le Canada avec un trio d’Euroleague

La France s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux olympiques de Paris 2024 en battant le Canada. Si Evan Fournier a été le roi de la fin de match, le trio qui a porté les Bleus pendant trois quarts-temps et demi était labellisé 100% Euroleague : Isaïa Cordinier, Guershon Yabusele et Mathias Lessort.

55 points, 13 rebonds et 27 lancers provoqués : le trio Isaïa Cordinier, Guershon Yabusele et Mathias Lessort a été extraordinaire contre le Canada. Si les nord-américains doutaient encore de la qualité des meilleurs joueurs évoluant sur le Vieux Continent, ils ont eu une réponse claire et nette, le basket-ball FIBA n’a pas de secret pour eux.

Isaïa Cordinier a été le premier à lancer la charge. Le joueur de Bologne a eu un coup de chaud monstrueux dans le premier quart-temps. Réglé comme une horloge, l’arrière a multiplié les bombinettes dont deux consécutives en pull-up que seuls peu de joueurs de cette Equipe de France sont capables de faire. Son match ne s’est pas arrêté là puisque dans la troisième reprise, il a à nouveau apporté de l’air à Vincent Collet et les siens avec de l’adresse longue distance.

Ses stats : 20 points, 3 rebonds et 3 interceptions à 6/10 au tir et 4/5 de loin et 4/4 aux lancers.

CORDINIER OH MY pic.twitter.com/0KXbngDj7X

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Guershon Yabusele a été titularisé à la place de Rudy Gobert et a répondu plus que le présent. Le “Dancing Bear” a joué de ses muscles et a passé la plupart de sa soirée à flexer, à raison. L’ancien des Boston Celtics a terrorisé la défense canadienne au poste et a également été capable d’allumer de loin lorsque l’occasion lui a été offerte. Le Madrilène ne sortira plus du cinq majeur, ses talents d’attaquant sont essentiels à Vincent Collet.

Ses stats : 22 points, 5 rebonds et 1 passe à 6/9 au tir, 2/4 de loin et 8/9 aux lancers.

Guerschon Yabusele est le plus grand basketteur de tous les temps pic.twitter.com/mJB1qU8pSC

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) August 6, 2024

Mais le plus grand joueur de la rencontre, c’est peut-être bien Mathias Lessort. Dès que l’attaque française a été stérile, elle a pu servir son monstre au poste qui a fait de la bouillie de la peinture adverse. Le pivot a provoqué d’innombrables fautes et a été plutôt satisfaisant sur la ligne des lancers. Son énergie sautait aux yeux et il a réussi à capter bon nombre de rebonds offensifs qui ont fait la différence à la fin de la partie. Matthias Lessort a choisi le meilleur moment pour sortir le meilleur match de sa carrière en Equipe de France.

Ses stats : 13 points, 5 rebonds et 1 contre à 2/3 au tir et 9/14 aux lancers.

Do you agree with Victor Wembanyama that Mathias Lessort is the most dominant big in EuroLeague? 👀 pic.twitter.com/JGET9Cd1lP

— BasketNews (@BasketNews_com) August 6, 2024

Dans l’ensemble du Groupe France, il n’y a que quatre joueurs qui ont encore un contrat en NBA à l’heure actuelle et ils n’ont marqué que sept points contre le Canada. Une statistique qui n’a pas le but de les enfoncer, mais de mettre en lumière les autres. Ces joueurs d’Euroleague trop souvent critiqués de l’autre côté de l’Atlantique qui ont prouvé ce soir, en mondiovision, leur qualité !

Team France has four players with NBA contracts.

They combined for 7 total points against Canada.

They still won the game. pic.twitter.com/opqrKdHebR

— StatMuse (@statmuse) August 6, 2024

Bravo messieurs et vive le basket-ball européen !