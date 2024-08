Le 200m rendait son verdict ce soir à 21h40, et la gagnante n’est autre que Gabby Thomas, qui n’a pas tremblé pour s’emparer de la médaille d’or, et ainsi gagner le droit de sonner la cloche.

L’Américaine a fait la différence dans le virage et a ensuite maintenu son avance dans la dernière ligne droite. La native d’Atlanta était la favorite sur cette épreuve et elle a tenu son rang. Avec un chrono de 21 secondes et 83 centièmes malgré un vent légèrement défavorable, elle a mis tout le monde d’accord.

La coureuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred, qui a remporté le 100m quelques jours plus tôt, termine deuxième en 22’08 tandis que le podium est complété par une autre Américaine, Brittany Brown, qui termine en 22’20.

🇺🇸 Gabby Thomas est la 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐞 du 200m 🚀

L’Américaine s’impose avec autorité en 21”83 devant Julien Alfred (22”08) et Brittany Brown (22”20)

Vibrez devant #Paris2024 sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/7SOWfMmg3F

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2024

Avec les absences des Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson ou encore Elaine Thompson-Herah qui n’ont pu concourir car blessées, la voie royale semblait toute tracée pour la coureuse Américaine, qui ne s’est pas faite prier pour distancer ses concurrentes.

Gabby Thomas, déjà médaillée de bronze à Tokyo en 2021 alors qu’elle n’avait que 24 ans, a cette fois-ci décroché le plus beaux des métaux à Paris. Jeudi soir, Noah Lyles, vainqueur sur 100m chez les hommes, voudra aussi aller chercher l’or sur 200m, et par la même occasion réaliser le doublé.