Malgré la défaite du Canada en quart de finale du tournoi olympique, Shai Gilgeous-Alexander a tout tenté pour démarrer une remontée. Ses drives incessants, si efficaces pour saper le moral français, ont finalement été vains.

Le démarrage, à l’image de son équipe, a été un peu diesel. Mais une fois que Shai Gilgeous-Alexander a commencé à préchauffer, la défense française s’est retrouvée sans solutions.

La méthode SGA est plutôt simple. Récupérer la balle sur le périmètre, pénétrer dans la raquette, et punir son vis-à-vis. Peu importe le poste et les dimensions du joueur en face, la Canadien se débrouillera pour obtenir a minima des lancers-francs. Ses 27 points (meilleur marqueur de la rencontre) à 8/15 à 2-points et 8/11 aux lancers témoignent des travaux.

De l’autre côté, son activité défensive n’a pas été négligeable pendant plus de 30 minutes. Son contre et son interception ne traduisent pas les maux de têtes qui ont frappé les joueurs français sur certaines possessions. Le Canadien est l’un des meilleurs joueurs du monde, rien à faire quand il s’y met.

Tain Shai est trop trop fort.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

A mesure que les minutes défilent, le Canada revient inlassablement d’un retard qui a pointé jusqu’à 15 unités. Il reste 4 minutes à jouer, c’est encore l’inévitable meneur d’Oklahoma City qui ramène ses coéquipiers à 5 petits points. Les gouttes de sueur s’accumulent, SGA donne une impression de facilité déconcertante. Si Shai s’est fait un plaisir de s’offrir Bilal Coulibaly avec un and-one dès l’entrée du Français sur le parquet, ses travaux n’ont pas permis au Canada de disputer un money-time serré.

Trop esseulé, avec un Jamal Murray trois mètres à côté de ses baskets et un R.J. Barrett trop discret, SGA a été contraint de forcer quelques tirs. La ligne statistique définitive est reluisante, mais les lancers ratés en fin de match sont dommageables et le goût amer de la défaite domine. Abattu, une serviette posée sur la tête, Gilgeous-Alexander s’incline. Difficile de trop s’en vouloir tant il a fait s’accélérer les cœurs français dans le troisième quart.

Mais en ce 6 août, c’est donc direction Canada via l’aéroport. Ou peut-être qu’il y a un match pour la cinquième place à disputer ? Non, c’est bien retour à la casa.

Shai Gilgeous-Alexander tonight

27 points

5 rebounds

4 assists

1 steal

1 block

50 FG%

Fought his all. 🍁 pic.twitter.com/npCQI1svv8

— TF (@ThunderFocus) August 6, 2024