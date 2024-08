Nicolas Batum n’a pas marqué, mais Nicolas Batum a été absolument énorme en défense aujourd’hui. Retour sur un match XXL de la part de notre capitaine, comme ne l’indique pas sa feuille de stats.

33 minutes, 0 points à 0/1 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception.

Si vous ne regardez que la feuille de stats, vous allez penser que Nicolas Batum a été naze, mais en ayant vu le match, on comprend vite que Batman était là pour sauver Gotham City. Et vous savez quoi ? Bah Batman a sauvé Gotham City ce soir.

Souvent en charge de Shai Gilgeous-Alexander voire RJ Barrett, les deux meilleurs Canadiens face aux Bleus, Nico Batum a tout donné pour le collectif. Il n’a tenté qu’un seul shoot (contré par SGA), mais s’est décarcassé pour mettre les meilleurs joueurs adverses dans la poche arrière de son jean.

La défense de Nicolas Batum est sublime.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

En à peine sept mots, on a pu résumer le match de Nico Batum face au Canada. A l’expérience, il a foutu SGA en prison et, à force de lecture et d’anticipation, a parfaitement gêné les attaquants adverses. Il a grandement facilité le travail du collectif et a permis aux Bleus d’avoir plus d’actions offensives.

Et si on lui mettait, finalement, cette statue devant Bercy ?