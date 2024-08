Si toute la rencontre entre la France et le Canada a été teintée d’une pointe de folie, le climax a été atteint lors du tir incroyable d’Evan Fournier à moins d’une minute de la fin. Une bombe à 10 mètres qui a assuré le succès des Bleus et déchaîné le public de Paris Bercy.

60 secondes à jouer dans ce quart de finale des Jeux olympiques de Paris 2024 entre la France et le Canada, les Bleus mènent de sept points. Sur une possession assez stérile, Victor Wembanyama donne la patate chaude à Evan Fournier à dix mètres du panier qui n’a qu’un choix, shooter. Le roi de Charenton dégaine et envoie une folie miraculeuse, nothing but net. Après ça il ne pouvait plus rien arriver à l’Equipe de Vincent Collet.

𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐄𝐕𝐀𝐍 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐍𝐈𝐄𝐑 🫡🇫🇷

Les exploits français et tout #Paris2024, ça se passe sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/WYn8kVQqrL

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2024

LE SHOOT D’EVAN FOURNIER COMMENTÉ EN DIRECT !!!! 😭❤️ pic.twitter.com/PSMSaJApDy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Pourtant, le principal intéressé n’est pas paru plus emballé que ça en zone mixte après la rencontre. Des propos rapportés par Benoît Carlier, notre reporter sur place :

“C’était plus pour faire kiffer le public parce que leur réaction était lourde. C’était le moment fun du match parce que ça plie un peu le match et ça donne de l’euphorie aux fans.”

Sa réaction après le tir, tourné vers le public, le confirme.

FRANCE ADVANCES TO THE SEMIFINALS IN PARIS 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/Lkhw55SDqs

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2024

Mais ses coéquipiers ont été plus expansifs, un tir dont ils se souviendront :

“Ce shoot, il ne le met pas si on a une mauvaise dynamique d’équipe, si on avait pris trois paniers avant. C’était la cerise sur le gâteau. On aurait gagné même sans ce tir, mais ça montrait à quel point le match d’Evan était juste, il ne pouvait même pas le rater ce tir.” – Victor Wembanyama “C’est la beauté des Jeux ça, à Paris. Ça ne pouvait que rentrer un tir comme ça.” – Nicolas Batum

Le destin en quelque sorte, mais provoqué. Provoqué par une fin de match superbe de celui qui a évolué sous les couleurs des Detroit Pistons la saison dernière.

S’il a été parfois critiqué pendant cette campagne, jamais il n’a autant fait l’unanimité qu’après ce tir venu de l’au-delà. Bravo Vavane, on s’en souviendra !