Ces Jeux olympiques sont décidément exceptionnels à tous les niveaux. Ils transcendent les Français, athlètes et supporters, et cette après-midi l’Équipe de France de basket a sorti son plus bel habit au meilleur des moments. Victoire incroyable face au Canada, direction les demi-finales face à l’Allemagne.

On ne va pas se mentir, la France du basket attendait peut-être davantage l’explosion d’un groupe qu’une victoire aujourd’hui. On n’en avait pas envie, évidemment, mais on le redoutait, après des mois de tergiversations et de résultats un peu flippants dans une quête olympique.

Mais comme souvent depuis le début de ces Jeux, la France s’est mise au diapason, et elle a assumé être le local de l’étape pour cet évènement, la nation qui doit faire mieux que les autres, qui surfe sur cette vibe tricolore incroyable.

Dans le match dès l’entame grâce à un Isaïa Cordinier dans la zone à 3-points, les Français prenaient très vite le lead et montraient enfin un visage qu’on n’avait plus vu depuis longtemps. Avec Rudy Gobert sur le banc pour commencer, une première depuis… très longtemps, Vincent Collet avait fait le pari de s’appuyer sur une colonne vertébrale d’Euroleague (Cordinier, Lessort, Yabusele) et force est de constater que ça a marché puisque les trois ont tout simplement été les meilleurs joueurs du match. 22 points pour Guerschon, 20 pour Isaïa Cordinier, 13 pour Lessort, les trois agressifs des deux côtés du terrain et inspirés en attaque, on croit rêver et très vite les Bleus prennent 19 points d’avance au deuxième quart.

A la mi-temps la France mène encore de 16 points (45-29), Shai Gilgeous-Alexander nous a offert un vrai heatcheck et maintient le Canada en vie alors que Dillon Brooks ne trashtalke personne et préfère envoyer de la grosse croûte.

Ah au fait, Victor Wembanyama ça vous dit quelque chose ? Eh bien sachez que l’Alien français, si différent et si dominant à son habitude… n’a pas tant dominé que ça aujourd’hui. Sans doute les Canadiens l’attendaient beaucoup, et la France a su trouver des alternatives, la marque des grandes équipes, oui, comme on y va fort mais c’est l’émotion. 7 points, 12 rebonds, 5 passes et 3 steals, pô mal, 2/10 au tir, bof, mais un Wemby utilisé comme leurre pour faire jouer les Euroleague boys, on valide.

En deuxième mi-temps, Rudy Gobert ne jouera pas plus qu’en première, 4 minutes au total, Matthew Strazel, Nando De Colo et Bilal Coulibaly ne verront pas non plus le terrain, l’heure des choix pour le staff mais des choix payants donc, puisque malgré un retour flippant du Canada au quatrième quart-temps (à 4 points seulement), un money time de fou conclu par un shoot de MALADE d’Evan Fournier clôturera l’affaire, pour faire entrer la France du basket dans la liesse et pour renvoyer SGA, Jamal Murray et consorts au pays.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Le score final ? 82-73, et un match qui restera quoiqu’il arrive dans l’histoire de l’équipe de France car il est celui qui qualifie les Bleus pour une demi-finale olympique, et à domicile s’il vous plait. Le prochain rendez-vous ? Jeudi soir face à l’Allemagne, probablement à 18h, pour un match qui devra, lui aussi, rentrer dans l’histoire. Le sport français est en fête cet été, et, ouf, le basket ne déroge pas à la règle.