On l’a beaucoup entendu, il n’a pas répondu présent. En défense, il a ennuyé Victor Wembanyama, comme d’habitude, mais en attaque il s’est complètement raté. Dillon Brooks a été un des meilleurs joueurs de l’Equipe de France ce soir, et il n’y a pas d’erreur dans cette phrase !

En avant-match Dillon Brooks a déclaré au National Post qu’il “avait hâte de défendre le meilleur joueur et de l’arrêter.” Et cette parole, il l’a plutôt respecté, Victor Wembanyama a vécu un match compliqué en attaque, mais de l’autre côté du parquet …

On l’a vu dès le début de match, le joueur des Houston Rockets s’est pris pour quelqu’un qu’il n’est pas forcément. En prenant plus de shoots que Shai Gilgeous-Alexander dans le premier quart-temps, l’ailier s’est fait remarqué et pas en positif. Des écarts en continu qui ont grandement aidé l’Equipe de France à s’envoler.

En 21 minutes sur le parquet, Dillon Brooks a compilé 2 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 4 fautes à 1/9 au tir et 0/3 de loin.

Dillon Brooks vs France:

2 Points

1-9 FG

0-3 3PT

UNE VRAIE LÉGENDE FRANÇAISE 🙏🙏🙏

Plus que la réussite, ce sont les choix offensifs qui ont grandement laissé à désirer. Dillon Brooks a régulièrement oublié ses coéquipiers pour prendre des tirs compliqués. Nous, devant l’écran, on avait le sourire et on lui priait de continuer à insister.

Les grands shooteurs continuent de tirer lorsqu’ils sont à 0/6, Dillon Brooks est de ceux-là … enfin, c’est ce qu’il croit et ça nous a grandement arrangé. Alors merci à lui !