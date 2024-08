Meilleur marqueur de l’équipe de France contre le Canada, Guerschon Yabusele (22 points) a réalisé un match de patron des deux côtés du terrain. Polyvalent à souhait, il est l’un des grands artisans de la victoire française.

Quinze secondes de jeu, première possession bleue, tir à 3-points rentré par Guerschon Yabusele. Le joueur du Real Madrid donne le ton de sa performance XXL. Tout le monde en ressort émoustillé, même un Kevin O’Connor en français dans le texte.

D’entrée, Guerschon Yabusele a fait état d’une attitude parfaite. L’intensité est communicative, et il emmène une équipe de France transfigurée on ne peut plus combattive en défense. Surtout, l’ailier-fort est tout de suite dans un rythme fou offensivement. Avec 22 points, Yabusele est même le meilleur marqueur français de ce quart de finale. 4/5 à 2-points, 2/4 à 3-points, aucun déchet ou presque et un timing toujours parfait pour faire respirer l’EDF. Avec 5 rebonds et une petite passe, la ligne statistique fait rêver face à l’armada défensive du pays du sirop d’érable.

Au-delà du volume, Guerschon Yabusele a été d’une agressivité si précieuse, et dont le groupe de Vincent Collet avait tant besoin. Ses 9 lancers-francs provoqués (8 réussis), dont deux beaux and-one, témoignent du cauchemar qu’il a fait vivre à la raquette canadienne. Dans un troisième quart-temps bleu on ne peut plus compliqué offensivement, dans lequel le Canada revient à 5 petites unités, c’est encore lui qui fait exulter l’Accor Hotel Arena grâce à un panier avec la faute.

Un problème ? Une situation trop délicate à gérer et un haut niveau de stress ? Aucun souci, Guerschon se charge du reste. Quel boulot.

Si les qualités d’un basketteur étaient listées sur un bingo, son match ne laisse aucune case vide. Monsieur Guerschon Yabusele nous a fait une Gradur version L’homme au bob. Respect Sheguey.