JO Paris 2024 : l’Équipe de France affrontera l’Allemagne jeudi en demi-finale !

Vainqueur du Canada, l’Équipe de France a validé son billet pour les demi-finales des JO de Paris 2024. Au prochain tour, les Bleus retrouveront l’Allemagne, qu’ils avaient déjà croisé en phase de poules.

Tiens, tiens, comme on se retrouve ! Facilement battue par l’Allemagne en phase de poules, l’Équipe de France va avoir l’occasion de prendre sa revanche. Sauf que cette fois-ci c’est pour aller chercher une médaille. En cas de victoire, les Bleus seraient ainsi assurés de récupérer une médaille à domicile (or ou argent). En cas de défaite, il faudrait alors batailler pour récupérer le bronze face au perdant de l’autre demi.

Le visage des tricolores sur le match face au Canada donne le droit d’espérer un succès face aux Allemands, avec notamment une défense retrouvée et un esprit bien plus conquérant, mais attention au collectif si bien huilé de Gordon Herbert, avec ce diable de Dennis Schröder et un Franz Wagner qui prend de plus en plus d’importance en sélection.

C’est le match le plus important du tournoi, la France est à 48 minutes d’une (possible) médaille. Rendez-vous jeudi pour la suite du parcours des Bleus.