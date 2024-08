Nicolas Batum : “Vincent Collet a fait l’un des meilleurs discours que j’ai entendu”

Capitaine de l’Équipe de France, Nicolas Batum a encensé Vincent Collet après la grosse victoire des Bleus face au Canada. Critiqué sur ses choix et sa stratégie de jeu, le coach des Bleus a livré un discours très impactant en amont de la rencontre, salué par les cadres du groupe.

Saura t-on ce que Vincent Collet a dit à ses hommes vers 17h45, le 6 août 2024 ? Probablement pas au mot près. On sait néanmoins déjà que les cadres des Bleus, Nicolas Batum et Evan Fournier en tête, ont salué la portée du message du coach français auprès du groupe, notamment dans l’aspect motivant des mots prononcés.

“Vincent a fait un des meilleurs speechs que j’ai entendu. Il a ce don quand il faut dire certaines choses de galvaniser le groupe, il l’a encore fait ce soir. C’est sa victoire ce soir à lui et son staff.” – Nicolas Batum

Très critiqué à l’issue de la phase de poule pour ses choix tactiques douteux et la remise en question publique de ses principes de jeux par Evan Fournier, Vincent Collet semblait vraiment en difficulté et isolé de son groupe. Le contraire a été montré ce soir, et ne pas le reconnaître serait de la pire des mauvaises foi. Evan lui-même a reconnu l’apport psychologique du discours de son coach. De quoi mettre fin à la “brouille” ? Selon le joueur, il n’y en a pas eu.

“Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours. Vincent nous a vraiment fait un discours de bonhomme avant le match qui nous a galvanisés ! Il nous motivait depuis deux jours. Il a mis un très bon plan de jeu en marche et on l’a juste respecté. Qu’est-ce qu’il a dit ? Ça restera dans le vestiaire ça.” “Il n’y a pas d’arrangement car il n’y a pas eu de problème. En tout cas pour moi. Vincent, c’est mon coach depuis dix ans. Je ne suis pas comme les rookies : j’ai plus d’expérience, plus de statut dans ce groupe, je sais comment on peut jouer. Quand j’ai dit ça, c’était juste pour faire avancer les choses. J’ai confiance en Vincent, confiance dans le staff, confiance dans les joueurs. Peut-être que je dis n’importe quoi mais je pense que ça nous a aidés !”– Evan Fournier.

En espérant que désormais, l’ordre puisse régner jusqu’à une médaille. On a une préférence pour l’or, si jamais hein.