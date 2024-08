Le 100m hommes se déroulait ce soir à 21h50 au Stade de France, et à ce petit jeu, c’est Noah Lyles qui a dompté la piste et a remporté la médaille d’or au terme d’une course d’anthologie !!!

Olympic Champion of WHAT ? Noah Lyles a bien gagné le droit de fanfaronner ce soir, car l’homme le plus rapide de la planète, c’est bien lui. Les protagonistes nous ont offert une course ultra disputée mais c’est bien l’Américain, parti au couloir 7, qui repart avec l’or !

9,79 SECONDES POUR MONTRER QUI EST LE ROI DU SPRINT !

NOAH LYLES MESSIEURS DAMES !

Avec un chrono de 9’79, Lyles et le Jamaïcain Kishane Thompson se tiennent dans un mouchoir de poche au point d’avoir exactement le même chrono ! Il a fallu la photo finish pour départager les deux hommes qui avaient pour intention de s’abattre mutuellement sur la piste ! Les deux ont eu très exactement cinq millièmes d’écart. Fred Kerley, compatriote de Monsieur Lyles, qui a couru en 9’81, complète le podium.

OLYMPIC CHAMPION OF WHAAT ?

Bah du 100m. 😎😎😎

L’Italien Marcell Jacobs, tenant du titre, ne conserve pas son titre et termine à la 5è position en 9’85, il semble d’ailleurs s’être blessé à la cuisse. Cela reste sa meilleure performance de la saison, comme à peu près tous les coureurs qui ont répondu présent. Oblique Seville, qui avait provoqué Noah Lyles dans leur demi-finale, termine bon dernier en 9’91

Rarement une course aura été aussi incertaine et disputée sur cette discipline. Seulement 12 centièmes séparent le premier du dernier. En tout cas, Noah Lyles a assumé son statut et repart avec l’or. Le patron du 100m, c’est bien lui !