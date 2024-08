On l’a vu apparaître au Stade de France après la victoire des Bleus d’Antoine Dupont au rugby à 7 aux JO Paris 2024. C’est une espèce de grosse cloche sonnée avec allégresse après chaque médaille d’or au Stade de France. Mais d’où vient-elle ? Et quel est son rôle ? Des questions légitimes auxquelles nous avons les réponses.

Incroyable les Bleus !!! Magnifique 😍 Cette équipe fait TELLEMENT vibrer !! Stade de France en fusion , la cloche de la victoire ❤️ pic.twitter.com/iF96iA5zTP

Référence à la relique de Philadelphie sonnée avant chaque match des 76ers ? Hommage aux Châteauroux TrashTalkers ? Vestige de la célèbre église de Mussy-sous-Dun ? Rien de tout ça.

La cloche du Stade de France est à la base un élément décoratif pour lequel les fans et autres champions olympiques se sont pris d’affection. Positionnée à côté de la piste, près de la sortie des athlètes, cette cloche de bronze a été sonnée par les gagnants des épreuves sportives se déroulant au Stade de France. Les sept du rugby français, Théa LaFond – première médaillée olympique de l’histoire de la Dominique – et tant d’autres coureurs d’athlé se sont amusés à la faire retentir dans le Stade après leurs différents succès. Et grand bien leur en a pris !

Pourtant, à l’origine, cette cloche venue de Normandie représente un hommage aux réparations en cours à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. L’idée, ce sera de suspendre l’objet au clocher de l’une des deux tours de la cathédrale de Notre-Dame une fois ses travaux achevés. Sur le site des JO Paris 2024, on lit même que son “son de la victoire olympique sera entendu dans la ville pour les décennies à venir”. Pour Pierre-André Lacout, manager au Stade, “Une partie des Jeux et de l’esprit olympique restera en vie à Notre-Dame”. C’est beau !

La cloche des Jeux olympiques, voilà une belle idée qui – on l’espère – sera réemployée pour les futures éditions des Jeux. Il y a quelque chose d’épique à faire retentir le son de cette cloche après une victoire et une remise de médaille sur le podium olympique. Alors, nouvelle tradition officielle des JO ? Nous on signe.

