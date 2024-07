On est là pour vivre ce genre d’émotions. Et on va être très clair, les émotions vécues ce soir grâce à l’Équipe de France de rugby à 7 sont de celles que l’on n’oubliera jamais. La France est championne olympique messieurs dames, et on l’a vécu en direct sur TrashTalk !

Joseva Talacolo a presque le même nom que Nando De Colo mais il court beaucoup plus vite.

Voilà nos premières notes sur cette finale du “Seven”, avec une équipe des Fidji qui marque sur sa première action ou presque. Ça s’annonce pas terrible se dit-on, mais rapidement le fan de basket Jefferson-Lee Joseph égalise grâce à un plongeon noté 12/10 en style et en grâce, et on atteint la mi-temps avec l’impression que quelque chose est possible.

#Paris2024 | 🇫🇷 OUI ! LES BLEUS REVIENNENT DANS CETTE FINALE !

🔥 Jefferson-Lee Joseph trouve l’ouverture : 7-7 entre la France et les Fidji !

📺 Le direct :

— francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

Puis au retour de la mi-temps… les Bleus semblent avoir ingéré – tels des Monstars – le talent des Fidjiens, et un homme va alors électrisé le Stade de France, tout le 93, toute la France, toute la planète rugby, toute la planète tout court. Monsieur Antoine Dupont, meilleur joueur du monde de tous les rugbys possibles, qui nous offre une course à la Usain Bolt pour offrir à Grandidier le deuxième essai des Bleus, avant de crucifier lui-même la défense fidjienne.

#Paris2024 | 🇫🇷 INCROYABLE DÉBUT DE DEUXIÈME MI-TEMPS ! 🤩

🏉 Les Français récupèrent le ballon à l’engagement et Antoine Dupont transperce la défense des Fidji pour servir Grandidier qui aplatit ! Essai transformé, 14-7 pour les Bleus.

📺 Le direct :

— francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

#Paris2024 | 🇫🇷 ÉNORME ANTOINE DUPONT ! 🔥

🏉 Le joueur toulousain inscrit le 3e essai des Bleus qui se dirigent vers la première médaille d’or de leur histoire.

📺 Le direct :

— francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024



A peine le temps d’apprendre qu’une épéiste était en finale, quelle journée, que le GOAT Dupont repassait par là pour terminer cette finale et terminer le game tout court. La France est championne olympique, et ces Jeux ne pouvaient pas mieux commencer. C’EST LES ÉMOTIONS.

#Paris2024 | 🇫🇷 🏉 C’EST EXCEPTIONNEL, L’ÉQUIPE DE FRANCE EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! 🥇

🔥🤩 Antoine Dupont inscrit son 2e essai de la rencontre à la dernière seconde et confirme la victoire des Bleus face aux Fidji 28-7 ! pic.twitter.com/CBTaOztWqy

— francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024