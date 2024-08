Qualifiée de justesse au premier tour, la Belgique a de bonnes chances de trouver la France sur son chemin en phase finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Et si l’on se fie aux déclarations de l’ailière Maxuella Lisowa-Mbaka et du coach Rachid Meziane, ça ne leur fait pas peur.

“Que ce soit la France ou n’importe qui d’autre on va aborder ce match pour la gagne. On doit analyser leurs points forts et leurs points faibles et tout donner. La victoire ne va pas nous tomber dans les bras, peu importe contre qui c’est. Que ce soit la France ou une autre équipe c’est la même chose pour moi mais c’est vrai que c’est pas mal de jouer contre la France. On sait que la France a un bon public. Ils sont à la maison et ça peut être un peu difficile mais on verra” – Maxuella Lisowa-Mbaka

Interrogée sur la rivalité entre Françaises et Belges, Lisowa-Mbaka, auteure de 12 points à 5/8 au tir en 16 minutes cet après-midi face au Japon n’a pas vraiment l’air de s’en préoccuper plus que cela :

“La France et la Belgique, on veut toujours se battre. On ne va pas se le cacher. C’est comme n’importe quelle équipe. Il y a une rivalité mais on verra.”

Victoire de la Belgique 85 à 58 contre le Japon. 🇧🇪

La troisième place est validée et surtout le ticket pour les quarts de finale est dans la poche grâce à la règle des 2 meilleures 3è. ✅

Très content de revoir cette équipe à Paris. Beaucoup de cœur et un public incroyable.… pic.twitter.com/NFOdrFjeud

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 4, 2024

Rachid Meziane, coach de l’année en LFB ainsi qu’en EuroLeague en 2024 et sélectionneur de la Belgique était surtout soulagé d’avoir réussi à obtenir la qualification pour l’étape suivante des JO. En battant le Japon par 27 unités ce soir, Rachid Meziane n’a voulu prendre aucun risque en s’assurant la place de meilleur troisième provisoirement. Un message fort envoyé à la compétition, la Belgique avait justement besoin de … 27 points pour être sûre de sa qualification.

“Heureux pour les filles. Une olympiade ça ne représente pas que deux mois de préparation. Pour certaines ça représente 3 ou 4 ans de préparation. Qu’elles puissent être récompensées de cette façon là ça me rend heureux. On aurait préféré autre chose. Ça nous a mis un petit coup derrière la tête de savoir qu’il fallait absolument gagner de 27 points. On sait que ce n’est jamais facile sur un tournoi olympique mais notre début de match nous met dans la bonne dynamique, on trouve de l’euphorie et on a réussi à conserver l’écart.” – Rachid Meziane

Questionné sur une possible match-up face à l’équipe au coq, Meziane ne s’est pas montré extrêmement impressionné non plus et a semblé compter sur un fort soutien du public belge, non loin d’ici :

“On les connait. On les a jouées à plusieurs reprises et encore en scrimmage avant le tournoi. J’espère que le public belge va aussi répondre présent à Paris. On n’est pas très très loin donc j’espère qu’ils vont continuer à faire ces efforts là pour venir nous transcender. Sur un quart de finale tout est possible. À nous de trouver cette euphorie, ce qui fait notre panache, comme les joueuses aiment bien le dire notre Belgian Cats show.” – Rachid Meziane

Le coach belge a enfin pu s’exprimer sur le statut qu’il voyait pour son équipe dans la suite des JO Paris 2024. Disons qu’entre celui d’outsider et celui de favori … Il a très vite fait son choix :