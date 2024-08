Les Belgian Cats sont qualifiées pour les quarts de finale des Jeux Olympiques au terme d’un scénario fou contre le Japon. Le sélectionneur français de la Belgique, Rachid Meziane, ne cachait pas son bonheur après le match.

Pour être sûres d’aller à Paris sans avoir à faire de calculs, les Belges devaient s’imposer de 27 points ou plus contre les vice-championnes olympiques en titre. La défaite inaugurale face à l’Allemagne puis le court revers contre Team USA ne laissaient plus aucune marge de manœuvre aux championnes d’Europe 2023 privée de leur meneuse Julie Allemand. Un scénario hautement improbable qui a bien finit par arriver. Victoire 85-58 avec 27 points d’avance, ni plus ni moins. La Belgique aime jouer avec le feu et le public du Stade Pierre Mauroy en redemande. Le sourire jusqu’aux oreilles, Rachid Meziane pouvait souffler en zone mixte.

“Pour le moment je ne réalise pas tellement la tâche était difficile. J’ai vraiment l’impression qu’on revient de l’enfer. Je suis super heureux aujourd’hui. On voulait faire un bon match et on a vraiment abordé chaque possession comme s’il y avait 0-0. C’était évidemment un plan de jeu.”

Comme souvent, les Belgians Cats ont été portées par une Emma Meesseman au sommet de son art (30 points et 11 rebonds). Malgré la fatigue accumulée face aux Américaines, les cadres ont toutes été à la hauteur de l’événement et auront trois jours pour se remettre de leurs émotions avant les quarts de finale.

“Je n’ai pas la feuille de stats sous les yeux, je ne sais même pas ce qu’on a fabriqué [rires] mais la motivation était là. Une fois de plus, on était portés par un public exceptionnel. On veut prendre le temps de savourer avant de se remettre la tête à la suite de la compétition. Je suis heureux pour les filles qui se sont accrochées à cet objectif de qualification. Même si un écart différent nous aurait peut-être permis de nous qualifier en attendant le résultat des prochains matchs, au moins on est sûr de l’être parce qu’on est passé devant la Chine en tant que meilleur troisième.”

Avec un goal average de +0 sur les trois matchs de poule, les Belges s’octroient l’une des deux places de meilleures troisièmes devant la Chine (-1). Si la logique est respectée, elles pourraient croiser l’Équipe de France en quart de finale à Bercy. Les Bleues sont prévenues, leurs voisines ne lâcheront rien. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq