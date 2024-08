Elles l’ont fait ! En l’emportant face au Canada cet après-midi, les filles du Nigéria sont devenues les représentantes de la première équipe de basketball africaine de l’histoire des Jeux olympiques à atteindre les quarts de finale. Hommes et femmes confondus. L’exploit est là. Respect. Immense respect.

Elles sont immenses. Après une première victoire contre l’Australie lundi, les filles du Nigéria ont récidivé face aux Canadiennes aujourd’hui pour s’offrir un spot dans la phase finale des JO Paris 2024. Une vraie victoire référence face aux cinquièmes du dernier classement FIBA, les championnes de l’AfroBasket en titre ont prouvé que leur place était parmi les huit meilleures équipes du monde. Après huit participations de rang aux Jeux, le Nigéria tient enfin son accomplissement en basket féminin, elles joueront dans un match à élimination directe cette année.

Congratulations Nigeria!! We did it!! pic.twitter.com/uc2lXNRSwJ

— DTigress (@DtigressNG) August 4, 2024

Derrière le leadership de Rena Wakama (la coach des D’Tigress de seulement 32 ans), la polyvalence de Pallas Kunaiyi-Akpanah, la précision d’Elizabeth Balogun, le scoring formidable d’Ezinne Kalu et la vista de Promise Amukamara, on peut vous garantir que le Nigéria ne sera pas une nation facile à prendre en quarts de finale. La meilleure équipe de basketball de l’histoire de l’Afrique se rend en phase finale avec des projets de médaille, et ce ne sont pas que des projets en l’air.

Avec le superbe parcours du Nigéria et le niveau de jeu affiché par le Soudan du Sud, passé à quelques lancers francs de surprendre la Serbie pour s’adjuger une deuxième victoire qui aurait signifié une qualification en quarts chez les garçons, on peut dire que le basket-ball africain ne s’est jamais aussi bien porté. C’est un vrai plaisir de voir ces nations venues du continent africain avec une belle mentalité, des idées de jeu et des ambitions réussir ainsi dans la compétition internationale de basket la plus exigeante du monde. Nous on en redemande, donc vivement les prochains matchs des D’Tigress, et vivement les prochains Jeux olympiques !