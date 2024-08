Ils étaient venus pour ça, te cela aurait été terrible de repartir tête basse, d’autant plus après l’échec des filles hier soir. Face à la Chine l’Équipe de France de 3×3 a fait le job, et elle s’est offert un incroyable play-in, match couperet qu’elle jouera à 22h05 face à la Serbie.

Les Jeux olympiques existent justement pour ce genre de moments.

Devant leur public, les gladiateurs du demi-terrain, Franck Seguela, Jules Rambaut, Lucas Dussoulier et Thimoté Vergiat, ont validé face à la Chine leur place pour le play-in, match couperet qui donnera à son vainqueur une place en demi-finale du tournoi olympique.

Un match maitrisé où chacun a montré que le rendez-vous de HORAIRE était immanquable, devant un public bouillant mais prêt à l’être encore plus tout à l’heure. A ce propos le soldat Jules Rambaut a un message pour vous :

Ah oui.@Jules_Rbt a un message pour vous, recueilli sur place par notre journaliste accrédité @giovannim6 🇫🇷🔥

Et au passage, message d’utilité publique :

LES BLEUS EN PLAY-IN DU 3X3 À PARTIR DE 21H30, ILS AURONT BESOIN DE TOUTE VOTRE FORCE 👊💙🤍❤️ pic.twitter.com/0OTjiWD9lC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024



Après cette victoire et les trois autres dernières rencontres, le “sort” a donc réservé la terrible Serbie, l’un des épouvantails de la compétition et du circuit 3×3 en général. La Serbie que les Bleus avaient accroché en poule avant de craquer après que l’orage ait craqué, et ce soir, à 22h05, le public jouera évidemment un rôle crucial de 5è homme pour pousser Jules, Timothé, Lucas et Franck vers une exceptionnelle demi-finale face aux Lettons.

ALLEZ, FAUT Y CROIRE !

L’équipe de France affrontera donc la terrible Serbie en play-in.

LE MATCH D’UNE VIE.

Rendez-vous à partir de 21h30 🇫🇷🇫🇷@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Md895lRuWU

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 4, 2024