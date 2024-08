On a parlé NHL avec la FFLose ! – Live TrashTalk

Invité sur le canapé TrashTalk pour le live des JO de Paris 2024, Louis de la FFLose nous a parlé en détails de sa passion pour le hockey sur glace. Voici le petit Apéro spécial puck et castagne sur glace entre bons perdants tricolores !

Si on parle d’une discipline plutôt taillée pour l’hiver, les Jeux Olympiques restent la célébration des sports dont on parle trop peu. C’est quoi le hockey sur glace ? Pourquoi ils se battent ? Est-ce possible de suivre le palet du regard ? Autant de questions que vous vous posez peut-être, voici des premiers éléments de réponses apportés par Louis de la FFLose.

La NHL, championnat nord-américain de hockey sur glace, est une monde merveilleux dans lequel il suffit juste de mettre un premier pied. Avec ce premier avant-goût, peut-être vous passionnerez vous pour les Canadiens de Montréal, Wayne Gretzky ou les Oilers d’Edmonton. Vous ne comprenez pas pour le moment ? Rien de grave, ici un petit apéro pour y remédier.