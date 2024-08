Ça y est, le Groupe C dans le tournoi de basket féminin – celui de Team USA – a rendu son verdict ce dimanche. Les Américaines terminent sans surprise premières avec trois victoires en trois matchs, et seront accompagnées de l’Allemagne et de la Belgique pour le tour suivant à Paris.

Les résultats

Allemagne – Belgique : 83-69

Team USA – Japon : 102-76

Japon – Allemagne : 64-75

Belgique – Team USA : 74-87

Japon – Belgique : 58-85

Allemagne – Team USA : 68-87

Le classement

Sans surprise, les Américaines ont remporté leurs trois matchs. Pas besoin de s’éterniser là-dessus, c’était attendu et c’est ultra-logique pour le grand favori de la compétition. L’Allemagne a également réussi à décrocher sa qualification en tapant à la fois la Belgique et le Japon, tandis que les Belges sont “revenus de l’enfer” en se qualifiant en tant que “meilleur troisième” après sa victoire de 27 points face aux Japonaises. Ces dernières, vice-championnes olympiques à Tokyo, quittent la compétition avec trois défaites au compteur.

La suite

Team USA est assuré de terminer parmi les deux meilleures équipes du premier tour, et fait ainsi partie des deux têtes de série pour la phase finale. La Belgique, troisième, a de grandes chances de rencontrer la France en quarts de finale si les Bleues l’emportent ce soir contre l’Australie. L’adversaire de l’Allemagne sera connu plus tard dans la soirée.