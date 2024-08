JO Paris 2024 – basket féminin : Team USA sans pitié avec l’Allemagne (87-68)

Comme les Avengers hier, les filles de Team USA voulaient boucler tranquillement leur phase de poules avec une troisième victoire en trois matchs. Mission accomplie pour la bande de Breanna Stewart. Malgré un (petit) retard à l’allumage, les Américaines n’ont fait qu’une bouchée de l’Allemagne (87-68).

Les stats d’Allemagne – Team USA

Pendant cinq minutes, on s’est dit : “tiens, et si on vivait un moment d’histoire ce dimanche soir ?”

Face à une équipe de Team USA invaincue aux JO depuis 1992, et restant sur pas moins de 57 victoires consécutives, l’Allemagne a assez clairement dominé le début de match. 17-8 pour des Allemandes sans complexe, portées par une belle adresse extérieure et les exploits du duo Leonie Fiebich – Satou Sabally.

L'Allemagne rentre dans la bouche des States, 15-6 d'entrée.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 4, 2024

Sauf que comme souvent avec les Américaines, les espoirs de leur adversaire en début de match se réduisent au fur et à mesure que les minutes avancent. On a encore une fois eu le même scénario lors de ce Team USA – Allemagne.

Après avoir recollé un peu au score à la fin du premier quart-temps sous l’impulsion de leur banc (Sabrina Ionescu, Brittney Griner), la différence s’est véritablement faite au cours du deuxième quart, remporté 25-10 par les Etats-Unis après un run de 11-0 en fin de période. Suffisant pour permettre à Team USA de prendre les commandes, avant de dérouler son basket.

L’Allemagne a notamment été plombée par son nombre de pertes de balle : 23 au total, ça fait beaucoup et ça a offert plusieurs opportunités en transition. La supériorité athlétique des Américaines, associée à l’intensité défensive qu’elles ont pu mettre au cours de la rencontre, étaient de trop pour une équipe allemande privée notamment de Nyara Sabally (et qui a vu Fiebich se blesser aux côtes).

La raquette Breanna Stewart – A'ja Wilson est un cheat code mais Brittney Griner en sortie de banc c'est la fin du game.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 4, 2024

En attaque, les Américaines n’ont pas été parfaites mais ont joué avec sérieux derrière la toujours très efficace Breanna Stewart (13 points en 17 minutes, 6/11 au tir), et ont vraiment trouvé leur adresse extérieure en seconde mi-temps. La joueuse de Las Vegas Jackie Young a été particulièrement redoutable avec cinq tirs du parking et 19 points marqués. Elle a été très bien accompagnée par Kahleah Copper (3/4 de loin), tandis que la star A’ja Wilson a ajouté 14 unités au compteur. Satou Sabally (15 points), Alexis Peterson (14 points) ou encore Luisa Geiselsoder (9 points, 8 rebonds) ont fait ce qu’elles ont pu côté allemand, mais en face c’était trop fort collectivement.

S’imposant finalement 87-68, Team USA a encore une fois montré sa profondeur d’effectif avec un banc qui a fait très mal à l’Allemagne. Petite stat assez symbolique : les quatre Américaines avec le meilleur +/- dans ce match sont toutes des joueuses du banc (Jackie Young, Alyssa Thomas, Brittney Griner, Kelsey Plum).

Team USA defeats Germany 87-68 to finish the women's group stage undefeated 🇺🇸 pic.twitter.com/f9C53X6kdB

— Basketball Forever (@bballforever_) August 4, 2024