Bain de sang à Melbourne – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Aujourd’hui : le bain de sang à Melbourne.

Le Pépère Castor a un faible pour les histoires qui mélangent sport et géopolitique. L’histoire du jour est encore teintée de conflits externes au sport qui rejoignent les terrains ! Un match de 1956 en water-polo opposant la Hongrie et l’URSS va partir en tapenade et l’eau de la piscine olympique ne va pas tarder à rougir seconde après seconde. Pour en savoir plus, asseyez-vous sur votre canapé et faites vous bercer par la douce voix de notre Alexinator préféré. Après quelques histoires de paix, voici une guerre aquatique restée dans l’histoire.